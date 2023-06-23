MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA! 2023 MEB LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler ve aileleri kısa bir bekleyişin ardından sonuçlarını öğrenme heyecanını yaşadı. Peki, 2023 MEB LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır? İşte haberin detayı!
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Şimdi gözler adrese dayalı lise sorgulama işlemine çevrildi. Peki, 2023 MEB LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır? İşte MEB adrese dayalı lise sorgulama!
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak, adaylar 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek.
MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA!
LGS tercih Kılavuzuna göre adrese dayalı yerleştirme okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.
LGS adrese dayalı yerleştirme 2021 ile öğrenci alan ortaöğretim (lise) kurumlarının yer aldığı LGS tercih robotu haberimizde yer alıyor. İşte e-okul üzerinden LGS Adrese dayalı lise kayıt sistemi ile tercihlerini yapmak isteyen öğrenciler için LGS adrese dayalı yerleştirme 2021 tercih robotu ve LGS tercih kılavuzu...
Adrese dayalı yerleştirme lise tercih robotu, ikamet edilen adresin girilmesi ve öğrenci bilgilerinin verilmesiyle birlikte konuma yakın okulları listelemektedir.
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