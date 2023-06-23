MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA! 2023 MEB LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır?

MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA!

LGS tercih Kılavuzuna göre adrese dayalı yerleştirme okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.

LGS adrese dayalı yerleştirme 2021 ile öğrenci alan ortaöğretim (lise) kurumlarının yer aldığı LGS tercih robotu haberimizde yer alıyor. İşte e-okul üzerinden LGS Adrese dayalı lise kayıt sistemi ile tercihlerini yapmak isteyen öğrenciler için LGS adrese dayalı yerleştirme 2021 tercih robotu ve LGS tercih kılavuzu...