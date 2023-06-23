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LGS lise taban puanları 2023! MEB LGS yüzdelik dilimler ve taban puanları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 23.06.2023 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
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LGS lise taban puanları 2023! MEB LGS yüzdelik dilimler ve taban puanları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler ve aileleri uzun bir bekleyişin ardından sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla LGS sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Öğrencilerin ve ailelerin heyecanla beklediği LGS sonuçlarının açıklanması büyük bir heyecana neden oldu. Şimdi gözler taban puanlarına çevrildi. Peki, MEB LGS yüzdelik dilimler ve taban puanları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 LGS lise taban puanları!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler ve aileleri kısa bir bekleyişin ardından sonuçlarını öğrenme heyecanını yaşadı. Peki, MEB LGS yüzdelik dilimler ve taban puanları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı!

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının bugün açıklanacağını, sınav kılavuzunun ise pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi.

LGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SONUÇLAR AÇIKLANDI

4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak, adaylar 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek.

LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2023 LGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

LGS soru ve cevap anahtarı, sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra www.meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, www.meb.gov.tr adresinden sözel ve sayısal kitapçıkları görüntüleyebiliyor.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı için büyük önem içeren yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

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