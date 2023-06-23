LGS lise taban puanları 2023! MEB LGS yüzdelik dilimler ve taban puanları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler ve aileleri kısa bir bekleyişin ardından sonuçlarını öğrenme heyecanını yaşadı. Peki, MEB LGS yüzdelik dilimler ve taban puanları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı!