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Haberler Galeri LGS 2023 TERCİH KILAVUZU 2023: LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? İL İL TABAN PUANLARI...

LGS 2023 TERCİH KILAVUZU 2023: LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? İL İL TABAN PUANLARI...

"LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması sonrasında LGS sonuçları duyuruldu. Sonuçların açıklanmasının ardından LGS tercih kılavuzu için araştırmalar hız kazandı. Peki, LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? İL İL TABAN PUANLARI...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 13:26
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LGS 2023 TERCİH KILAVUZU 2023: LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? İL İL TABAN PUANLARI...

"LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 LGS sınav sonuçları, güzel bir lisede eğitim hayatını geçirmek isteyen öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Yıl boyunca hazırlandıkları LGS sınavına 4 Haziran'da giren öğrenciler için sınav sonuçları erişime açıldı. Peki, LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? İL İL TABAN PUANLARI...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS 2023 TERCİH KILAVUZU 2023: LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? İL İL TABAN PUANLARI...

2023 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında 2023 LGS sonuçları açıklandı.

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LGS 2023 TERCİH KILAVUZU 2023: LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? İL İL TABAN PUANLARI...

4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları http://meb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.

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LGS 2023 TERCİH KILAVUZU 2023: LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? İL İL TABAN PUANLARI...

LGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması sonrasında, 2023 LGS tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarih belli oldu.

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LGS 2023 TERCİH KILAVUZU 2023: LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? İL İL TABAN PUANLARI...

Buna göre; LGS tercih kılavuzu 26 Haziran 2023 Pazartesi günü yayımlanacak ve tercih işlemleri başlayacak. Adaylar 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek.