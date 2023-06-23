LGS 2023 TERCİH KILAVUZU 2023: LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? İL İL TABAN PUANLARI...

"LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 LGS sınav sonuçları, güzel bir lisede eğitim hayatını geçirmek isteyen öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Yıl boyunca hazırlandıkları LGS sınavına 4 Haziran'da giren öğrenciler için sınav sonuçları erişime açıldı. Peki, LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? İL İL TABAN PUANLARI...