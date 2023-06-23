HaberlerGaleriLGS 2023 TERCİH KILAVUZU 2023: LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? İL İL TABAN PUANLARI...
LGS 2023 TERCİH KILAVUZU 2023: LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? İL İL TABAN PUANLARI...
"LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması sonrasında LGS sonuçları duyuruldu. Sonuçların açıklanmasının ardından LGS tercih kılavuzu için araştırmalar hız kazandı. Peki, LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? İL İL TABAN PUANLARI...