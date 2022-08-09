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ÖSYM'den KPSS'ye ilişkin son dakika açıklaması! Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları... Milyonlarca adayı ilgilendiren güncelleme

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
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ÖSYM’den KPSS’ye ilişkin son dakika açıklaması! Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları... Milyonlarca adayı ilgilendiren güncelleme

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.

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