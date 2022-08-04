04 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den KPSS tepkisi: 20 soruya doğru cevap verenler tespit edilmeli

Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den KPSS tepkisi: 20 soruya doğru cevap verenler tespit edilmeli

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.08.2022 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
ABONE OL
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli’den KPSS tepkisi: 20 soruya doğru cevap verenler tespit edilmeli

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, "KPSS'de 20 soruya kimlerin tam doğru cevap verdiği tespit edilerek işlem yapılmalıdır" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA