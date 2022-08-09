2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklandı? Geçen sene YKS tercihleri ne zaman açıklanmıştı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanmasına çevrildi. Diğer yandan geçen sene açıklanan sonuçların hangi tarihte duyurulduğu da merak ediliyor. Peki, 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklandı? Geçen sene YKS tercihleri ne zaman açıklanmıştı?