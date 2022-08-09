2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklandı? Geçen sene YKS tercihleri ne zaman açıklanmıştı?
2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Diğer yandan 2021 yılından açıklanan YKS tercih sonuçlarının tarihi de merak ediliyor. Peki, 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklandı? Geçen sene YKS tercihleri ne zaman açıklanmıştı?
2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklandı? Geçen sene YKS tercihleri ne zaman açıklanmıştı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanmasına çevrildi. Diğer yandan geçen sene açıklanan sonuçların hangi tarihte duyurulduğu da merak ediliyor. Peki, 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklandı? Geçen sene YKS tercihleri ne zaman açıklanmıştı?
2021 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?
2021 YKS sonuçları 31 Ağustos tarihinde açıklanmıştı.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçları genelde 15 gün içerisinde duyuran ÖSYM'nin en geç 20 Ağustos tarihine kadar YKS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor.
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
YKS tercih sonuçları ÖSYM açıklama yapdığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapılabilecek.
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