Bakan Bozdağ muhalefetin KPSS soruşturmasını nasıl istismar ettiğini anlattı: Hükümet yapılması gerekenlerin hepsini yaptı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, KPSS soruşturması ve cemevlerine saldırı ile ilgili katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Hükümetin KPSS konusunda yapması gerekenlerin hepsini yaptığını vurgulayan Bakan Bozdağ, "Burada kastı, kusuru olan var ve burada birtakım terör örgütlerinin parmağı var veya başka şeyler var ise bunlar da delilleriyle ortaya konduğu takdirde bunlarla ilgili de gereğinin yapılacağından, adalet terazisinin bu meselede dosdoğru tartıp herkese hak ettiğini vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmaması lazım." diye konuştu. Cemevlerine yapılan saldırılara ilişkin soruya da yanıt veren Bakan, Türkiye'nin birlik ve dirliğini bozmak isteyenlerin zaman zaman farklılıkları, hassasiyetleri kaşıdıklarının görüldüğünü belirterek, "Ankara'daki cemevlerine saldırılar fevkalade üzücü ve çok net bir şekilde provokasyon kokuyor." ifadelerini kullandı.
Katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, muhalefet partilerinin KPSS soruşturmalarını istismar ettiğini anlattı.
"HÜKÜMET YAPILMASI GEREKEN HER ŞEYİ YAPTI"
Hükümetin konuya ilişkin yapılması gerekenlerin hepsini yaptığını belirten Bozdağ, "Burada kastı, kusuru olan var ve burada birtakım terör örgütlerinin parmağı var veya başka şeyler var ise bunlar da delilleriyle ortaya konduğu takdirde bunlarla ilgili de gereğinin yapılacağından, adalet terazisinin bu meselede dosdoğru tartıp herkese hak ettiğini vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmaması lazım." ifadesini kullandı.
"YALAN ORTAYA ÇIKTI, KİMSE HELALLİK DİLEMEDİ"
Muhalefetin daha önce de sınav zamanı Katarlı öğrencilerin tıp fakültelerine sınavsız alınacağına ilişkin açıklamaları olduğu hatırlatılan Bozdağ, "Sonra bunun yalanın alası olduğu ortaya çıktı, çıkıp sınava giren, belki ondan etkilenen milyonlarca öğrenciden kimse helallik dilemedi. Sayın Kılıçdaroğlu 'helalleşme' diyor, o kadar öğrenci belki ondan etkilendi, onlarla ilgili herhangi bir helalleşme dilemediler." diye konuştu.
"BİR TANE ÖRNEK GÖSTERSİNLER, GÖSTEREMEZLER"
Düşük puan alan öğrencilerin kurumlara atamasının yapıldığı iddialarına işaret eden Bozdağ, "Buyursun bir tane örnek göstersin, böyle bir örnek gösteremezler, yok çünkü." dedi.
CEMEVLERİNE YAPILAN SALDIRILAR
Bakan Bozdağ, cemevlerine yapılan saldırılara ilişkin soru üzerine, Türkiye'nin birlik ve dirliğini bozmak isteyenlerin zaman zaman farklılıkları, hassasiyetleri kaşıdıklarının görüldüğünü belirterek, "Ankara'daki cemevlerine saldırılar fevkalade üzücü ve çok net bir şekilde provokasyon kokuyor." ifadelerini kullandı.
"45 DAKİKADA 3 AYRI YERE GİDİP EYLEM YAPMASI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYMAZ, BURADA BİR ŞEY VAR"
Bu saldırıların, milletin her bir ferdine ve evine yapılmış sayıldığını söyleyen Bozdağ, şöyle devam etti:
"Ankara'da bir yerden bir yere adresi bilsem bile 45 dakika içerisinde gidip gelebilme imkanı kolay kolay mümkün mü? Mümkün değil. Bir bakıyorsun 45 dakika içerisinde 3 ayrı yere gidiyor, 3 ayrı yerde eylem yapıyor, ondan sonra ayrılıp gidiyor. Ankara'yı bilmeyen, buralara ilişkin ön bilgisi olmayan veya birinin yardımını almayan ya da keşif yapmayan birisi bu kadar kısa süre içerisinde bu yerleri gezip 3 ayrı yerde, 3 ayrı eylem koyup ondan sonra Ankara'dan ayrılması hayatın olağan akışına uymaz. Bu çok net ki burada bir şey var. Nedir onu bilemiyoruz şu anda."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
- Cemal Enginyurt'un koruması Emrah Topal suç makinesi çıktı! Latif Şimşek'in verilmiş sadakası varmış
- 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 sözleşmeli öğretmen atama tercih takvimi!
- EYT'de bu şartları karşılayanlar yaşa bakılmadan emekli olacak! EYT formülü netleşti! EYT ne zaman çıkacak? İşte son durum
- Başvuran emekli 3 gün içinde 7.750 TL alacak! Emekliye ek ödeme başladı! 2022 hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
- DGS sonuçları için heyecan dorukta! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM duyurdu
- PMYO başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO polislik sınavları ne zaman? PMYO sözlü mülakat soruları nasıl olacak?
- Üniversite harç ücretleri ne kadar? 2022-2023 üniversite fakültelere göre harç ücretleri kaç TL oldu?
- 2022 Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor? Aşure günü ne zaman, hangi günler? İşte kolay aşure tarifi, malzemeleri ve yapılışı
- Kiralık ev fiyatları düşecek mi? Konut fiyatları ne zaman, nasıl düşecek? Sosyal konut ve arsa satışıyla ev fiyatları düşer mi?
- Kulüp arayan Ronaldo'dan Galatasaray açıklaması: Cristiano Ronaldo Galatasaray'a transfer olacak mı? GS teklif yapmıştı
- Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 BJK Kayserispor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler