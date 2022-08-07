Bakan Bozdağ muhalefetin KPSS soruşturmasını nasıl istismar ettiğini anlattı: Hükümet yapılması gerekenlerin hepsini yaptı

"45 DAKİKADA 3 AYRI YERE GİDİP EYLEM YAPMASI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYMAZ, BURADA BİR ŞEY VAR"

Bu saldırıların, milletin her bir ferdine ve evine yapılmış sayıldığını söyleyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Ankara'da bir yerden bir yere adresi bilsem bile 45 dakika içerisinde gidip gelebilme imkanı kolay kolay mümkün mü? Mümkün değil. Bir bakıyorsun 45 dakika içerisinde 3 ayrı yere gidiyor, 3 ayrı yerde eylem yapıyor, ondan sonra ayrılıp gidiyor. Ankara'yı bilmeyen, buralara ilişkin ön bilgisi olmayan veya birinin yardımını almayan ya da keşif yapmayan birisi bu kadar kısa süre içerisinde bu yerleri gezip 3 ayrı yerde, 3 ayrı eylem koyup ondan sonra Ankara'dan ayrılması hayatın olağan akışına uymaz. Bu çok net ki burada bir şey var. Nedir onu bilemiyoruz şu anda."