AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı mı 2022? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MAZERET SINAVI YOK

Her ne sebeple olursa olsun "Üç Ders Sınavı"na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacaktır.