AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı mı 2022? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı mı 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 Eğitim yılının ATA AÖF üç ders sınavı geçtiğimiz gün uygulandı. Sınava katılan öğrenciler, ATA AÖF üç ders sınavı 2022 sonuçları için detaylar merak ediliyor. İşte, AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı mı 2022? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı mı 2022? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınavları tamamlandı. Ardından ATA AÖF üç ders sınavı gündeme geldi ve 7 Ağustos'ta tamamlandı. Peki, AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı mı 2022? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF 3 DERS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI
AÖF üç ders sınavı soru ve cevapları yayınlandı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçlara Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sayfası üzerinden ulaşılabiliyor.
Sonuçların ise en geç iki hafta içerisinde yani 9 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor. Ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama da bulunmuyor.
MAZERET SINAVI YOK
Her ne sebeple olursa olsun "Üç Ders Sınavı"na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacaktır.
19-20 Haziran 2019 tarihlerinde üç ders sınav merkezi tercihi yapmayan öğrencilerin Fakülte tarafından ekte yer alan tablodaki illere göre atamaları yapılacaktır.
Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur.
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