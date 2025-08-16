Muğla’da yeni dönem hazırlıkları devam ediyor

Okul idaresiyle bir araya gelen Çay, yürütülen çalışmalar ve yeni döneme yönelik planlamalar hakkında bilgi aldı. Ziyareti kapsamında yaz döneminde devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile LGS hazırlık sürecinde olan öğrencilerle de buluştu.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan İl Müdürü Çay, "LGS yolculuğunuzda azim, disiplin ve kararlılık ile çalışmalarınızı sürdürün. Başarı sizden yana olacaktır" diyerek gençlere başarı dileklerini iletti.

