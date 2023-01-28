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MEB ihtiyaç duyulan her hastaneye "hastane sınıfı" kuracak

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 28.01.2023
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MEB ihtiyaç duyulan her hastaneye hastane sınıfı kuracak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Çocuklarımızın eğitimlerine her ne şart altında olursa olsun devam edebilmelerine imkan sağlamak için 81 ilde kamu-özel ayrımı olmaksızın istenilen her noktaya hastane sınıfı kuracağız" dedi.

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