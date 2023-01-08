08 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den "ücretsiz yemek" açıklaması: Faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den "ücretsiz yemek" açıklaması: Faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartacağız

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 08.01.2023
ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den ücretsiz yemek açıklaması: Faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2023 yılının sonuna kadar okul öncesi tüm öğrencilerimizin ücretsiz yemek desteğinden yararlanmasını sağlayacağız. Böylece ücretsiz yemek desteğinden faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA