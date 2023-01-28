EKPSS tercih ve kura sonuçları 2023 açıklandı mı? ÖSYM EKPSS engelli memur tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
EKPSS ile engelli memur ataması heyecanla bekleniyor. Tercih ve kura sonuçları için ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekleyen adaylar, konu hakkında son gelişmeleri araştırıyor. 5-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen tercihlerin tamamlanmasının ardından sonuç araştırması hız kazandı. Peki, EKPSS tercih ve kura sonuçları 2023 açıklandı mı? ÖSYM EKPSS engelli memur tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
EKPSS tercih ve kura sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen EKPSS ile atama bekleyen adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. EKPSS ile tercih ve kura sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme yapılacak. Peki, EKPSS tercih ve kura sonuçları 2023 açıklandı mı? ÖSYM EKPSS engelli memur tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonhaberin detayları...
EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
5-13 Ocak'ta gerçekleştirilen EKPSS tercihlerinin sonuçları henüz açıklanmadı. Yerleştirme sonuçları için kesin tarih bilinmese de, atamaların önümüzdeki hafta içerisinde yapılması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
EKPSS SONUCU İLE YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezun olduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı kullanılacaktır.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır.
KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;
Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.
657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir. Özel eğitim iş uygulama merkezi/okulu, ortaokul düzeyinde değerlendirilir.
Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan engellilerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılacaktır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir.
2020 veya 2022-Kura ile yerleştirme için ÖSYM sistemine başvuru yapmayan adaylar Tablo-1'den tercih yapamazlar.
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