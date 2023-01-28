EKPSS tercih ve kura sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen EKPSS ile atama bekleyen adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. EKPSS ile tercih ve kura sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme yapılacak. Peki, EKPSS tercih ve kura sonuçları 2023 açıklandı mı? ÖSYM EKPSS engelli memur tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonhaberin detayları...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5-13 Ocak'ta gerçekleştirilen EKPSS tercihlerinin sonuçları henüz açıklanmadı. Yerleştirme sonuçları için kesin tarih bilinmese de, atamaların önümüzdeki hafta içerisinde yapılması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.