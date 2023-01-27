AÖF sınav sonuçları ile ilgili bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 21-22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen güz dönemi final sınavının sonuçları merak ediliyor. Sınava katılan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 AÖF final sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

Hemen şunu belirtelim ki, sonuçlar henüz açıklanmadı. 21-22 Ocak AÖF final sınavı sonuçlarının şubat ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.