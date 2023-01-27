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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 AÖF final sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 AÖF final sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 21-22 Ocak'ta gerçekleştirilen final sınavına binlerce öğrenci katılım sağladı. Sınav sonuçlarına göre, mezun olacaklar ile kredi notunu yükseltecek olanlar Anadolu Üniversitesi'nden gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 AÖF final sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

AÖF sınav sonuçları ile ilgili bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 21-22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen güz dönemi final sınavının sonuçları merak ediliyor. Sınava katılan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 AÖF final sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, sonuçlar henüz açıklanmadı. 21-22 Ocak AÖF final sınavı sonuçlarının şubat ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

AÖF BÜTÜNLEME SINAVI VAR MI?

Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından bütünleme sınavı yapılmıyor. AÖF'ün 2023 yılı sınav takvimi ise şu şekilde:

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15- 16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27- 28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2022-2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 13-24 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

1- Ders seçimi
2- Ücret ödemesi
3- Otomasyon kayıt kontrolü

SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları; yaz okulu tek sınav olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ve/veya öğleden sonra olmak üzere sınavlar yapılmaktadır.

Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa'da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kağıdı olarak iki tür belge kullanılmakta olup, dersin özelliğine göre çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir. Detaylı bilgi için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini inceleyebilirsiniz.

Sınavın yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Öğrenciler seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği "Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi"nde belirtilmektedir.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilirler.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.

Öğrenciler Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan sınav il, ilçe, bina, salon, sıra, tarih ve saatte sınava girmek zorundadırlar.

Öğrenciler sınava girecekleri binayı sınavdan en az bir gün önce mutlaka görmeli ve sınav saatinden bir saat önce sınava gireceği binada hazır bulunmalıdırlar.

Sınavların organizasyonu, uygulama ve değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesince yürütülmektedir.

SINAV SÜRESİ VE SINAV OTURUMLARI

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.

Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edilmektedir.

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