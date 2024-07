Dünyanın en iyi üniversiteleri listesi yenilendi! Türkiye’den 9 üniversite ilk 500 içinde

Rapora göre Koç, Boğaziçi, Sabancı, Çankaya, İstanbul, ODTÜ, İTÜ, Hacettepe ve Sağlık Bilimleri üniversiteleri geçen yıl dünya genel sıralamalarından en az birinde ilk 500 arasında yer aldı. Bunlardan Koç Üniversitesi, QS: 431, RUR: 384 ve THE: 375 olmak üzere 3 sıralamada; ODTÜ QS: 336, RUR: 382, THE: 375 olmak üzere 3 sıralamada, İTÜ QS: 404, RUR: 385 olmak üzere 2 sıralamada, Boğaziçi Üniversitesi US NEWS&WORLD REPORT: 377 olmak üzere 1 sıralamada, Sabancı Üniversitesi THE: 375 olmak üzere 1 sıralamada, Çankaya Üniversitesi US NEWS&WORLD REPORT: 173 olmak üzere 1 sıralamada, İstanbul Üniversitesi ARWU: 450 olmak üzere 1 sıralamada, Hacettepe Üniversitesi, Leiden: 410 olmak üzere 1 sıralamada ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Leiden: 449 olmak üzere 1 sıralamada ilk 500'e girdi.