Dünyanın en iyi üniversiteleri listesi yenilendi! Türkiye'den 9 üniversite ilk 500 içinde
Dünyanın en iyi 500 üniversitesinin yer aldığı listeye Türkiye'den 9 üniversite girdi. Rapora göre Koç, Boğaziçi, Sabancı, Çankaya, İstanbul, ODTÜ, İTÜ, Hacettepe ve Sağlık Bilimleri Üniversiteleri kendilerine yer buldu.
ODTÜ University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarı, dünya genelinde 11 sıralama kuruluşu tarafından geçen yıl açıklanan "dünyanın en iyi üniversiteleri" listelerinde Türkiye'den 9 üniversitenin ilk 500'de yer aldığını duyurdu. Dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP'ın, "2023 Yılında Üniversitelerimizin 11 Dünya Genel Sıralamasındaki Durumu" başlıklı raporu, "http://www.urapcenter.org" internet sitesinden açıklandı.
Rapora göre Koç, Boğaziçi, Sabancı, Çankaya, İstanbul, ODTÜ, İTÜ, Hacettepe ve Sağlık Bilimleri üniversiteleri geçen yıl dünya genel sıralamalarından en az birinde ilk 500 arasında yer aldı. Bunlardan Koç Üniversitesi, QS: 431, RUR: 384 ve THE: 375 olmak üzere 3 sıralamada; ODTÜ QS: 336, RUR: 382, THE: 375 olmak üzere 3 sıralamada, İTÜ QS: 404, RUR: 385 olmak üzere 2 sıralamada, Boğaziçi Üniversitesi US NEWS&WORLD REPORT: 377 olmak üzere 1 sıralamada, Sabancı Üniversitesi THE: 375 olmak üzere 1 sıralamada, Çankaya Üniversitesi US NEWS&WORLD REPORT: 173 olmak üzere 1 sıralamada, İstanbul Üniversitesi ARWU: 450 olmak üzere 1 sıralamada, Hacettepe Üniversitesi, Leiden: 410 olmak üzere 1 sıralamada ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Leiden: 449 olmak üzere 1 sıralamada ilk 500'e girdi.
Böylelikle 2023'te ilk 500'e, araştırma üniversitesi statüsü kazanmış devlet üniversitelerinden ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe, İTÜ ve İstanbul üniversiteleri girmiş oldu.
6 ÜNİVERSİTE 11 DÜNYA SIRALAMASININ TÜMÜNE GİRDİ
Raporda ayrıca söz konusu listelerde ilk 500 dışında olmak üzere farklı sıralamalarda yer alan Türk üniversitelerinin bilgilerine de yer verildi. Buna göre Hacettepe, İstanbul Teknik, Ankara, İstanbul, Ege ve Gazi üniversiteleri, 11 dünya sıralamasının 11'inde de yer alma başarısını gösterdi.
Boğaziçi, ODTÜ, Koç, Bilkent ve Erciyes üniversiteleri ise 11 dünya sıralamasından 10'unda yer aldı. Marmara, Yıldız Teknik, Dokuz Eylül, Atatürk, Gebze Teknik, Sakarya ve Süleyman Demirel üniversiteleri ise 9 sıralamada yer buldu. Bursa Uludağ, Sabancı, Çukurova, Fırat, Akdeniz, Eskişehir Osmangazi, Kocaeli üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 8 sıralamada yer aldı.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Selçuk, Van Yüzüncü Yıl, Çankaya, İstanbul Bilgi, İstanbul Aydın, TOBB Ekonomi ve Teknoloji, Karadeniz Teknik, Anadolu, Ondokuz Mayıs, İnönü, Başkent, Pamukkale üniversiteleri de 7 sıralamada yer buldu.
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