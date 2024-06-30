DGS puan hesaplama 2024! DGS'de kaç yanlış 1 doğruyu götürüyor? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), üniversitelerde ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin girdiği bir sınavdır. DGS hakkında en çok merak edilen konulardan biri, 4 yanlışın 1 doğruyu götürüp götürmediğidir. Peki, DGS'de kaç yanlış 1 doğruyu götürüyor? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...
DGS sınavına girecek adaylar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında "DGS puan hesaplama nasıl yapılır" sorusu yer alıyor. İşte tüm detaylar...
DGS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
DGS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu. Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
DEĞERLENDİRME
SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
DGS PUANININ HESAPLANMASI
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, kılavuzda Tablo-A'da yer almaktadır.
Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2023-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2024-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2024-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2025-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dikkat! Parfümünüz böyle görünüyorsa kullanmayın!
- Karpuzu buzdolabına koymadan önce dikkat! Bu sebebi duyunca şaşıracaksınız!
- Süper zor bulmaca! %99'u başarısız oldu: Gizli boya fırçasını 9 saniyede bul!
- Çamaşır suyuna son! Bardak lekelerini yok eden doğal formül
- Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı, ne zaman son? %25 kira zam sınırı kalkınca ne olacak? Kira fiyatları nasıl etkilenecek?
- SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B'liye yeni maaş tablosu: Emekli maaşlarına zam oranı meydana çıktı: 10.000 TL, 11.500 TL, 14.250 TL alana...
- Bedelli askerlik ücreti değişti! Yeni zamlı oran oluştu: İşte 2024 temmuz hesabı...
- Türkiye'nin en zeki ili hangisi? İşte IQ seviyesine göre illerin sıralaması!
- Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman? MEB-2024 Öğretmen ataması mülakatları giriş belgesi nasıl alınır?
- Resimlerin arasındaki 3 farkı bul! 501 kişi denedi sadece 10'u 15 saniyede bulabildi
- Emekliliğiniz tehlikede! Bu 3 harfe dikkat: SSK, Bağ-Kur...
- 1994 1996 1999 2001 2008 SGK girişine emeklilik jesti! SGK şartları sıraladı