DGS puan hesaplama 2024! DGS’de kaç yanlış 1 doğruyu götürüyor? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2023-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2024-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2024-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2025-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır