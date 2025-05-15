15 Mayıs 2025, Perşembe
Haberler Eğitim Haberleri

2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı takvimi belli oldu! MEB duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 15.05.2025 15:08 Güncelleme: 15.05.2025 15:18
ABONE OL
2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı takvimi belli oldu! MEB duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılı takvimini duyurdu. Buna göre okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak, eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öte yandan ara tatil tarihleri de belli oldu. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak, 26 Haziran 2026'da sona erecek.

8 EYLÜL'DE AÇILIYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Pazartesi başlayacak.

Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu (AA)MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu (AA)

UYUM HAFTASI 1 EYLÜL'DE

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

Öte yandan ara tatil programı da açıklandı (AA)Öte yandan ara tatil programı da açıklandı (AA)

ARA TATİL TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı takvimi belli oldu! MEB duyurdu 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı takvimi belli oldu! MEB duyurdu 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı takvimi belli oldu! MEB duyurdu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör