KYK yurt sonuçları 27 Eylül Pazartesi! KYK 3. yedek yurt sonuçları açıklandı mı?
KYK 3. yedek yurt sonuçları açıklandı mı? 27 Eylül Pazartesi açıklanacağı duyurulan KYK yurt sonuçları için yedek adaylar bekleyişini sürdürüyordu. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yurtlarında her yıl binlerce öğrenci konaklama imkanı yakalıyor. Öğrenciler uygun fiyatlarda konaklama imkanı yakalıyor. Kendisine yurt çıkmayan öğrenciler de yedeklere alınıyor ve kayıt yaptırmayanların yerine giriş yapabiliyor. Peki; KYK 3. yedek yurt sonuçları açıklandı mı?
KYK yurt sonuçları merak edilen konulardan birisi oldu. 27 Eylül Pazartesi açıklanacağı duyurulan KYK 3. yedek yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yurt sonuçları arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Üniversite öğrenciler KYK yurtlarında rahatlıkla konaklama imkanı buluyor. Yedek listesine alınan öğrenciler, kayıt yaptırmayan veya yurtlardan ayrılan öğrencilerin yerine yerleşebiliyor. Peki; KYK yurt sonuçları açıklandı mı?
KYK 3. YEDEK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
27 Eylül Pazartesi itibariyle açıklanacağı duyurulan sonuçlarla ilgili herhangi bir duyuru henüz yapılmadı. Ancak gün içerisinde sonuçların açıklanacağı tahmin ediliyor. Sonuçları E-Devlet ekranından öğrenebiliyorsunuz.
YEDEK YERLEŞTİRME DEVAM EDECEK Mİ?
Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek. KYK yurt yedekleri bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde açıklanıyor. Sonuçlar belli oldukça http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinde öğrenciler sonuçlara erişebilirler.
YURT ÜCRETİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor.
Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor. Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.
İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.
KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.
İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin, yurt kayıt işlemini e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı/Yurt Kayıt İşlemleri linkine tıklayıp taahhütname onayı vererek tamamlaması gerekiyor.
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