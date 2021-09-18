Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması: Okulumuzdan hiçbiri vaka nedeniyle kapatılmadı

SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyonda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Mahmut Özer'in açıklamaları şu şekilde;

Her okuldaki aşı, test durumları anlık takip ediliyor.Salgın süreciyle ilgili çağrı merkezi kurduk. Bilim insanlarından oluşan bir danışma kurulu oluşturduk, bugün ilk toplantılarını yaptılar. Sağlık Bilim Kurulu'nun alternatifi olan bir kurul değildir.

"OKULUMUZDAN HİÇBİRİ VAKA NEDENİYLE KAPATILMADI"

Şu anda 71 bin 320 okulumuzdan hiçbiri vaka nedeniyle kapatılmadı. Eğer bir sınıfta, 1'den 12'ye kadar 2 pozitif vaka varsa sınıfta biz 14 gün yüz yüze eğitime ara veriyoruz. Dijital platformlarından canlı bir şekilde ders yapıyorlar. 14 gün bittikten sonra bu arkadaşlarımız sisteme geri dönüyor. Yüz yüze eğitime kaldıkları yerden devam ediyorlar. Vaka bazlı şekilde gidiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Toplumdaki vaka sayılarını bizler de takip ediyoruz. Eğer trend artıyorsa o artış mutlaka bizim vaka sayımıza yansıyor. Kapatılan sınıf sayısındaki artış gayet doğal çünkü vaka sayıları artıyor.

ÖĞRETMENLERİN KAÇI AŞILI?

Gönüllülük esasına dayalı. Kapatılan sınıflarda eğitime 14 gün sonra geri dönülüyor. 17 Eylül itibariyle bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 92. Öğretmenlerde aşılanma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde.

PCR TESTİ İLE POZİTİF OLDUĞU BELİRLENEN ÖĞRETMEN VAR MI?



Belirti göstermeyen ama PCR ile pozitif çıkan öğretmenler var. Hiçbir semptom göstermeyen aşı olmamış pozitif vakalar ortaya çıktı. Şu anda okullarımız en güvenli ortamlar olmaya devam ediyor. Bizim vaka bazlı sınıf bazlı yaklaşımımız dönemin sonuna kadar okulların yüz yüze açık kalması ile ilgili ciddi bir avantaj sağlayacak. Sayılar artabilir. Kapatılan sınıf sayıları artacak. 200'lerde durmayacak.

KAÇ OKULDA İKİLİ EĞİTİME GEÇİLDİ?

200'e yakın okul ikili eğitime geçti. Yaygın bir durum değil, bazı okullarda ikili eğitime geçildi. Arsa olup da yeni okul yapmama gibi bir durum yok. İstanbul Esenyurt'ta arsa bulamıyoruz okul yapımıyla ilgili. Bazı yerlerde o okulun öğrencileri belli okullarda toplandılar. Arsa yönetimi ile ilgili sıkıntı bugünün sorunu değil.

HAFTA SONU EĞİTİMİ YAPILACAK MI?



Hafta sonu eğitim gibi sistematik bir yaklaşımımız yok. Sorun bazlı okullarda çözümler üretiyoruz.

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