Katil İsrail Doha'yı vurdu! Hamas'a suikast saldırısı | Katar: ABD saldırıdan 10 dakika sonra bizi bilgilendirdi
İsrail işgal güçleri Katar'ın başkenti Doha'da Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinin gerçekleştirildiği evi hedef aldı. Hamas, 5 üyesinin şehit düştüğünü bildirirken Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden saldırıya ilişkin tepki geldi. Katar ise yaptığı açıklamada saldırıya cevap vermeyi değerlendirdiklerini söyledi.
Katil İsrail, Orta Doğu'da yeni bir cephe daha açarak Katar'ın başkenti Doha'yı hedef aldı.
İsrail, Doha'da ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği ateşkes anlaşmasının görüşüldüğü binayı hedef aldı.
İşte 9-10 Eylül arasında dakika dakika yaşananlar...
KATAR EMİRİ: TÜM ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ
Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamid el Sani, "Katar, İsrail'in bariz saldırılarına karşı güvenliğini ve egemenliğini korumak için bütün önlemleri alacak." dedi.
RUSYA: ULUSLARARSI HUKUKUN AĞIR İHLALİ
Rusya, İsrail’in Doha’ya yönelik saldırısını “uluslararası hukukun ağır ihlali” ve “bağımsız bir devletin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı” olarak kınadı.
ÇİN İSRAİL'İ KINADI ABD'Yİ ELEŞTİRDİ
Çin, Katar’daki Hamas yetkililerini hedef alan İsrail saldırılarını kınadı ve Orta Doğu konusunda “ciddi şekilde dengesiz tutum” aldığı gerekçesiyle ABD’yi örtülü biçimde eleştirdi.
O 2 SİYONİST AVRUPA BİRLİĞİ'NE GİREMEYECEK
Hollanda, aşırı sağcı İsrailli bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich’i “istenmeyen kişi” ilan etti. Kamu yayıncısına göre, bu kararla birlikte bakanların AB ülkelerine girişi yasaklandı.
JAPONYA: İSRAİL SALDIRILARIYLA ATEŞKESİ ENGELLİYOR
Japonya hükümeti, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.
Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Doha'daki Hamas heyetine saldırısının "Orta Doğu'yu tehlikeye attığını" söyledi.
"Japonya, İsrail'in eylemlerini şiddetle kınıyor." diyen Hayaşi, bu saldırının "Katar'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit ettiğini" ve bölgesel istikrarı tehlikeye attığını belirtti.
Hayaşi, "Katar dahil ülkelerin Gazze'de ateşkesi ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için ciddi diplomatik çabalar yürüttüğü bir dönemde, İsrail'in saldırısı bu çabaları engelliyor." değerlendirmesini yaptı.
İsrail, dün, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.
Hamas, liderlerinin İsrail suikastından kurtulduğunu, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ile 4 mensubunun ve Katarlı bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
KOLOMBİYA, ŞİLİ VE KÜBA'DAN İSRAİL'E TEPKİLER
Kolombiya, Şili ve Küba, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını kınadıklarını bildirdi.
Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Kolombiya hükümetinin, İsrail tarafından Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen hava saldırılarının "şiddetle" kınandığı kaydedildi.
Söz konusu saldırının Katar'ın egemenliğine açık bir ihlal teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, "Saldırının, çatışmada taraflar arasındaki müzakereleri teşvik eden arabulucu bir ülke olan Katar'da gerçekleşmesi ise durumu özellikle ağırlaştırmaktadır. Kolombiya, uluslararası insancıl hukukun eksiksiz uygulanmasını güvence altına alacak tedbirlerin alınması çağrısında bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "Kolombiya, Katar ile sınırların ötesinde barışı teşvik etme ve İsrail-Filistin çatışması gibi sorunlarda müzakere yoluyla çözüm arayışını ilerletme konusundaki ortak ilgiyi vurgulamaktadır. Kolombiya, Katar hükümeti ve halkına tam desteğini ifade ederek barışçıl, siyasi ve adil bir çözüm çağrısını yinelemektedir." denildi.
ŞİLİ
Şili Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Hamas ile ateşkes müzakerelerinde arabuluculuk rolü üstlenen Katar'ın başkenti Doha'daki heyete yönelik İsrail saldırısının, Şili tarafından "güçlü bir şekilde" kınandığı bildirildi.
Açıklamada, Katar'ın toprak bütünlüğüne yönelik kabul edilemez bir saldırı gerçekleştirildiği aktarılarak, İsrail'in bu eyleminin insani ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması yönündeki çabalara ciddi zarar verdiği vurgulandı.
Açıklamada, Filistin'deki bombardımanların ve zorla yerinden edilmelerin derhal son bulması çağrısı yapılarak, Gazze halkının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve uluslararası hukuka bağlılığın öneminin İsrail'e hatırlatıldığı kaydedildi.
KÜBA
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Katar'a hava saldırısını "en güçlü" şekilde kınadı.
İsrail'in, Katar'ın egemenliğini açıkça ihlal ettiğini dile getiren Rodriguez "Küba, İsrail'in Doha'daki Hamas merkezine düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor. Saldırı, Siyonizm'in yeni bir infazı niteliğinde olup, uluslararası hukuka ve Katar'ın egemenliğine açık bir ihlal ve bölgesel güvenlik ile istikrar için ciddi bir tehdittir." ifadelerini kullandı.
ARAP ÜLKELERİNDEN KATAR'DAKİ SALDIRILARA KINAMA
Kuveyt, Umman, Bahreyn, Filistin, Yemen ve Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını kınadı.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt'in İsrail güçlerinin Katar'a yönelik vahşi saldırısını sert bir dille kınadığı ve reddettiği belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması konusunda sorumluluk üstlenmesi ve İsrail'in bölge ülkelerine yönelik sistematik saldırılarının durdurulması için ciddi ve etkili adımlar atması çağrısında bulunuldu.
Açıklamada ayrıca, Katar'ın ülkenin güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini korumak ve vatandaşlarının ve sakinlerinin güvenliğini sağlamak için aldığı tedbirlerin Kuveyt tarafından tam desteklendiği vurgulandı.
UMMAN
Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Umman'ın Katar yönetimi, hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğu belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in Katar topraklarına yönelik "vahşi" saldırısının güçlü bir şekilde kınandığı ve reddedildiği ifade edildi.
Umman'ın, Katar'ın bu saldırıya karşı aldığı tüm önlemleri desteklediği dile getirilen açıklamada, uluslararası topluma İsrail'i caydırmaları ve bölgedeki güvenlik ve barış kurallarını ihlal etmesini engellemeleri çağrısı yapıldı.
BAHREYN
Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail'in saldırısı kınanarak, saldırının Katar'ın ulusal egemenliğine ve uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı.
Açıklamada, Katar'ın güvenliğini, egemenliğini ve vatandaşları ile sakinlerinin emniyetini korumak için attığı tüm adımlarda Katar ile tam dayanışma içinde olunduğu belirtilerek, bölgesel barış ve güvenliğin korunması için sükunet ve gerginliğin azaltılması çağrısında bulunuldu.
FİLİSTİN
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Katar'a yönelik "vahşi" saldırısının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ve bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden bir tırmanış olduğunu söyledi.
YEMEN
Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail'in Doha'ya yönelik saldırısı en sert şekilde kınanarak, bu saldırının Katar'ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğu ve Filistin halkına karşı savaşı durdurmaya yönelik bölgesel ve uluslararası çabaları baltaladığı vurgulandı.
Açıklamada, uluslararası toplum ve özellikle BM Güvenlik Konseyi'ne, bu ihlaller konusunda sorumluluk alması ve faillerden hesap sorması çağrısı yapıldı.
DÜNYA MÜSLÜMAN ALİMLER BİRLİĞİ
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan açıklamada ise Katar'a yönelik saldırı kınanarak, Doha ile dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.
Açıklamada, Katar'ın onurlu duruşu ve savunmasız Filistin halkına yönelik katliam ve soykırımın durdurulması için diyalog ve müzakere çabalarına ev sahipliği yapmasından övgüyle söz edildi.
İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.
Hamas, liderlerinin İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 mensubu ile Katarlı bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
KATAR'DAN İLK AÇIKLAMA: İSRAİL ANLAŞMAK İSTEMEDİĞİNİ GÖSTERDİ
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Doha'ya gerçekleştirdiği saldırı sonrasında basın açıklamasında bulundu.
Al Sani, "Katar Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada; İsrail anlaşmak istemediğini gösterdi ve bu saldırılar hafife alınmamalıdır. Katar yanıt vermek üzere hukuk ekibi kuruldu" ifadelerini kullnadı.
Saldırı sonrasından ABD'den haber geldiğini belirten Al Sani, bilgilendirmeyi saldırıdan 10 dakika sonra yaptıklarını söyledi.
YANIT VERME HAKKIMIZ SAKLI
Al Sani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Katar'ın egemenliğinin ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceğini ve bu açık saldırıya yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu vurguluyoruz." dedi
Katar Dışişleri Bakanı, "İsrail, Doha’ya yönelik alçakça bir saldırı gerçekleştirmiştir ve bu ancak bir devlet terörü olarak ifade edilebilir. Saldırı, Hamas liderliğinin Gazze müzakerelerine ilişkin toplantısı sırasında gerçekleşti. Bugün yaşananlar devlet terörüdür, bölgesel güvenlik ve istikrarı bozma girişimidir." şeklinde konuştu.
"İSRAİL BARIŞ İÇİN HER FIRSATI SABOTE EDİYOR"
Al Sani, saldırı olduğu sırada Gazze'de ateşkes müzakerelerinin ABD'nin talebi üzerine sürdüğüne dikkati çekerek, "İsrail, barış için her fırsatı sabote ediyor." şeklinde konuştu.
İsrail saldırısına karşı hukuki işlem başlatılması için bir ekibin oluşturulduğunu aktaran Al Sani, "Bugün yaşananlar, devlet terörü ve bölgesel güvenlik ve istikrarı bozma girişimiydi." şeklinde konuştu.
Al Sani, İsrail saldırısının "bölgede haydut bir aktörün ve siyasi kaosun olduğu mesajı" verdiğini belirterek, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bölgeyi telafisi mümkün olmayan bir noktaya sürüklüyor." dedi.
Katar Başbakanı, Netanyahu'nun Orta Doğu'yu yeniden şekillendireceği yönündeki açıklamasını hatırlatarak, saldırının, Körfez bölgesini de yeniden şekillendirme yönünde bir adım olup olmadığını sorguladı.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, "İsrail'in yaptıkları göz ardı edilmemeli ve buna karşı her türlü tedbir alınmalıdır." dedi.
"ABD, SALDIRIDAN 10 DAKİKA SONRA BİZE BİLGİ VERDİ"
Netanyahu'nun barbarlığına ortak bir şekilde cevap verilmesi gerektiğini söyleyen Al Sani, "ABD tarafı saldırıdan 10 dakika sonra bize bilgi verdi." ifadesini kullandı.
İsrail'in radarda tespit edilemeyen silahlar kullandığını belirten Al Sani, "İsrail saldırısı haince bir eylemdi ve gerçekleşmeden önce bilinmiyordu." diye konuştu.
Gazze'de ateşkes sağlanması için yapılan müzakerelerin başarılı olması için her türlü çabayı gösterdiklerini söyleyen Al Sani, "İsrail saldırısı nedeniyle şu anda ateşkes anlaşmasıyla ilgili bir görüşme yapılmıyor." şeklinde konuştu.
Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırının ardından Katar Emiri Şeyh Temim'i arayarak saldırıyla ilgili İsrail ile önceden bir koordinasyonun olmadığını söylediğini aktardı.
"Tarih bu olayı kaydedecek." diyen Al Sani, uluslararası kanunların saldırıyı dikkate alması gerektiğini vurguladı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, Orta Doğu'da istikrarın savaşlar değil diplomasi yoluyla sağlanacağının altını çizdi.
Al Sani, İsrail’in Doha’ya yönelik saldırısıyla ilgili olarak dost ve kardeş ülkelerle temaslarda bulunduklarını ve atacakları adımları görüştüklerini kaydetti.
BEYAZ SARAY: İSRAİL'İN SALDIRISI ABD'NİN ÇIKARLARINA HİZMET ETMİYOR
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail’in Katar’da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısından önceden haberdar olduklarını ve saldırının "ABD ile İsrail'in çıkarlarına hizmet etmediğini" belirtti.
Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Karoline Leavitt, "Bu sabah Trump yönetimi, ABD ordusu tarafından, İsrail’in, barışı sağlamak için bizimle birlikte çok çalışan ve cesurca riskler alan Katar'ın başkenti Doha'da Hamas’a yönelik bir saldırı düzenlediği konusunda bilgilendirildi." ifadesini kullandı.
"TALİHSİZ OLAY" ŞEKLİNDE TANIMLADI
Katar'ın İsrail tarafından bombalanmasını "talihsiz" bir olay şeklinde tanımlayan Leavitt, "Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın müttefiki Katar'ı tek taraflı olarak bombalamak, İsrail'in veya Amerika'nın hedeflerine hizmet etmez." değerlendirmesini yaptı.
Leavitt, saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi telefonla aradığını ve "böyle bir saldırının bir daha kendi topraklarında yaşanmayacağına dair güvence verdiğini" belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın talimatı üzerine Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "yaklaşan saldırı" ile ilgili Katarlılara bilgi verdiğini sözlerine ekledi.
Leavitt, İsrail'in söz konusu saldırı konusunda ABD ordusunu bilgilendirdiğini ve bunun ordu üzerinden sabah saatlerinde ABD yönetimine ulaştığını bildirdi.
"TRUMP NETANYAHU İLE SALDIRI SONRASI GÖRÜŞTÜ"
Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "saldırıdan sonra" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Sözcü, "Netanyahu'nun, Trump'a 'barış istediğini' söylediğini" aktardı.
İsrail'in bu saldırısıyla ilgili nasıl bir tavır sergileyeceğine Trump'ın kendisinin karar vereceğini dile getiren Leavitt, ABD yönetimi olarak hem İsrail hem de Katar'ın bölgede güvenlik içinde yaşamasını istediklerini vurguladı.
İsrail'in Hamas'ı hedef almasından memnun olduklarını kaydeden Leavitt, Trump'ın "saldırının konumunun Katar olmasından üzüntü duyduğunu" ifade etti.
Sözcü Leavitt, Trump'ın Netanyahu'ya saldırı dolayısıyla kızgın olup olmadığı şeklindeki soruya ise "Başkan bu konudaki düşüncelerini ve endişelerini açıkça ortaya koydu." diye yanıt verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN: SALDIRIYI LANETLİYORUM
İsrail’in bugün Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükûmetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.
Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar’ın da güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Bu saldırıyı lanetliyorum.
Türkiye, tüm imkânlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti’nin yanındadır. Terörizmi bir devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır.
İsrail’in, kendisiyle birlikte tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları karşısında dirayetli ve kararlı duruşumuzu koruyacak; ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz.
HAMAS: 5 HAMAS ÜYESİ ÖLDÜ
Hamas tarafından yapılan açıklamada saldırıda 5 Hamas üyesinin öldüğü belirtilerek "İsrail'in saldırısınds ABD'nin de sorumluluğu var. İsrail'in suikast girişimi başarısız oldu." denildi.
ABD: TRUMP YÖNETİMİ SALDIRI ÖNCESİ BİLGİLENDİRİLDİ
"NETANYAHU DÜN SALDIRININ TALİMATINI VERDİ"
- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetine saldırı talimatını dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırı sonrası verdiğini ileri sürdü.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz adına yapılan açıklamada, Katz'ın bu öneriyi desteklediği kaydedildi.
Açıklamada, "Doğu Kudüs'teki saldırının ardından Netanyahu tüm güvenlik kurumlarına Hamas liderlerini ortadan kaldırma olasılığına hazırlıklı olmaları talimatını verdi. Savunma Bakanı bu öneriye tam destek verdi." ifadelerine yer verildi.
Bu öğleden sonra saldırının gerçekleştirilme "fırsatının" ortaya çıkmasıyla güvenlik şefleriyle yapılan istişarenin ardından talimatın uygulanmasına karar verildiği iddia edildi.
Netanyahu ve Katz, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine saldırısının haklı olduğunu savundu. Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak ise Hamas yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu söylemişti.
HAMAS YETKİLİLERİ A HABER'E KONUŞTU: LİDERLERİMİZ GÜVENDE
BU GÖRÜNTÜLER İLK KEZ A HABER'DE!
İşte İsrail'in Doha'ya yaptığı saldırının o anları
İSRAİL: SUİKAST İSRAİL'iN BAĞIMSIZ OPERASYONU
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerine yönelik suikastın "tamamen İsrail'in bağımsız operasyonu" olduğunu iddia ederek Tel Aviv'in tüm sorumluğu üstlendiğini bildirdi.
İsrail basınında ABD Başkanı Donald Trump'ın Doha'daki saldırıya onay verdiği haberlerinin ardından İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Hamas'ın üst düzey isimlerini hedef alan Doha'daki saldırının "tamamen bağımsız bir İsrail operasyonu" olduğu ileri sürüldü. ABD'nin saldırıya onay verdiği yönündeki haberlerin aksine, "İsrail başlattı, İsrail yürüttü ve tüm sorumluluğu İsrail üstleniyor." ifadelerine yer verildi.
İSRAİL BASINI: 6 HAMAS YETKİLİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, saldırıda Hamas yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu söyledi. Öte yandan İsrail basını Halil El-Hayye'nin de aralarında olduğu 6 Hamas yöneticisinin saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etti.
" BARBARCA SALDIRI"
AK Parti Sözcüs Çelik: "İsrail’in Katar’da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemdir. BU BARBARCA SALDIRI, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail bu terör eylemiyle barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha göstermiştir. Dost ve kardeş Katar’ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı lanetliyoruz.
TÜRKİYE'DEN TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı: "İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz.Ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınması, İsrail’in barışa ulaşmayı değil, savaşı sürdürmeyi amaçladığını göstermektedir.Bu saldırıyla beraber, İsrail’in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar da eklenmiştir. Bu durum, İsrail’in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtıdır.Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanında yer almaktayız.Uluslararası topluma İsrail’in Filistin’de ve bölgede devam eden saldırganlığının durdurulması için baskı yapılması yönündeki çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."
BM'DEN KINAMA
KATAR ASKIYA ALDI!
Katar, İsrail ile Hamas arasındaki arabuluculuğu askıya aldığını açıkladı.
KATİL NEYANTAHU: TÜM SORUMLULUK BİZE AİT
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu: Doha'daki saldırıyı İsrail başlattı, İsrail yönetti ve tüm sorumluluğu İsrail üstleniyor. 10 savaş uçağı kullanıldı.
ABD'DEN SALDIRIYA İLİŞKLİN İLK AÇIKLAMA
Beyaz Saray Başkan Yardımcısı Basın Sözcüsü Anna Kelly, Al jazeera'ya yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin şu an için Doha’daki İsrail saldırılarıyla ilgili bir yorum yapmayacağını duyurdu. Açıklamada yetkililerin gelişmeleri izlemeye devam ettiği belirtildi.
ABD Başkanı’nın ilk açıklamayı kendi Truth Social platformunda yapması muhtemel görünüyor. Ayrıca üç buçuk saat içinde bir basın toplantısı düzenlenecek ve o zaman Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt'in açıklama yapması bekleniyor.
İSRAİL SUİKASTI BAŞARISIZ OLDU
Katar merkezli Al Jazeera televizyonu: Hamas kaynakları, liderlerinin İsrail suikastinden kurtulduğunu bildirdi.
KATAR'DAN İLK AÇIKLAMA: KINIYORUZ
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Ensari, "Katar Devleti, İsrail'in başkent Doha'da Hamas Siyasi Bürosunun bazı üyelerinin ikametgahını hedef alan korkak saldırısını en sert şekilde kınamaktadır." ifadelerini kullandı.
İsrail saldırısının tüm uluslararası yasa ve normların açık bir ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, saldırının Katar halkının güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.
Ensari, yetkili makamların olaya derhal müdahale ettiğini belirterek, hedef alınan bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alındığını aktardı.
Katar'ın İsrail saldırısını şiddetle kınadığına vurgu yapan Ensari, İsrail'in "pervasız davranışına, bölgesel güvenliğe yönelik sürekli müdahalesine, Katar'ın güvenliğini ve egemenliğini hedef alan herhangi bir eylemine müsamaha gösterilemeyeceğini" vurguladı.
Ensari, İsrail saldırısına ilişkin "en üst düzey" incelemelerin sürdüğünün altını çizdi.
İSRAİL: TRUMP YEŞİL IŞIK YAKTI
İsrail basını, Trump’ın Hamas liderlerine yönelik Katar’daki saldırıya yeşil ışık yaktığını öne sürdü.
UZMAN İSİMLER SICAĞI SICAĞINA DEĞERLENDİRDİ: TAM BİR GARABET
Uzman isimler gelişmeyi sıcağı sıcağına A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer: Suriye saldırısından sonra İsrail’in Katar’da böyle bir eylem gerçekleştirmesi gerçekten çok düşündürücü. Katar bizim için dost ve kardeş bir ülke. Asla istikrarsızlaşmaması lazım. İsrail durduğu yerde durmuyor. Başka yerleri de karıştırmaya çalışıyor. Bu hem insani açıdan hem de uluslararası hukuk açısından tam bir garabet. Bütün dünyanın artık bu gidişata dur demesi için birleşme zamanı insanlık adına birleşme zamanı geldi de geçiyor bile.
İsrail Kassam Tugayları karşısındaki yenilgisini dışarıdaki insanları hedef alarak bir anlamda sahadaki başarısızlığını baka ülkelerde saldırı yaparak maskeleme gibi bunu görmek mümkün.
"İSRAİL BUNU BİR YÖNTEM OLARAK KULLANIYOR"
Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe: Bu İsrail’in liderler seviyesinde komuta kademesi askeri komutanları olsun diğer siyasi liderler üzerinde yapmış olduğu suikastlar zincirini daha önce yaşamıştık. Bunu İsrail bir yöntem olarak kullanıyor. Hamas’ı sindirmeye moral bozukluğu yaratmaya çalışıyor. Sonuç itibariyle Hamas üzerinde bir psikolojik baskı yaratmak isteyen bir strateji izliyor.
Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer: Tek yanlı bir patlama bu. Anladığımız kadarıyla tek yönlü ya da iki yönlü bir patlama. Muhtemelen buradaki bir aracın patlaması ile ya da buraya yerleştirilmiş bir patlayıcının patlamasıyla gerçekleştirilmiş. Kolonlara da zarar vermiş. Roket atılsaydı bu kadar derinlikte bir çukur oluşmazdı genellikle.
AL JAZEERA: MÜZAKERE MASAI HEDEF ALINDI
Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Hamas kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırı sırasında Doha’da Hamas müzakere heyetinin toplantı halinde olduğunu bildirdi.
Ortaya çıkan bilgilere göre saldırı anında Hamas heyeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın önerisini müzakere ediyordu.
SİYONİST MEDYA: HEDEF HALİD MEŞAL'Dİ
İsrail medyası, saldırının hedefinin Hamas’ın üst düzey isimlerinden Halid Meşal olduğunu iddia etti.
ABD BASINI: HAMAS YETKİLİLERİNE DOĞRUDAN BİR SUİKAST
Axios muhabiri, üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayanarak, Doha’daki patlamanın Hamas’ın üst düzey yöneticilerine yönelik doğrudan bir suikast operasyonu olduğunu duyurdu.
İSRAİL'DEN AÇIKLAMA: NOKTA ATIŞI SALDIRI
İsrail’in katil işgal güçleri yaptığı yazılı açıklamada, Doha’da Hamas’ın üst düzey yöneticilerini hedef alan nokta atışı saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail işgal radyosu da operasyonu doğruladı.
HAMAS YETKİLİLERİNE YÖNELİK SUİKAST
İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan bir İsrailli yetkili, Katar’ın başkenti Doha’daki patlamaların, burada bulunan Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimi olduğunu açıkladı.
