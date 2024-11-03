CANLI | Orta Doğu'daki yangın büyüyor! İsrail'e roketli saldırı
Gazze'de yaptığı katliamların ardından gözünü Lübnan'a çeviren İsrail, ülkenin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Binlerce masumun katili olan İsrail ordusu Hizbullah'ın Nasr birimi komutanlarından Jaafar Khader Faour'u da öldürdü. Diğer yandan İsrail ile İran arasında da gerilim tavan yaparken İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarına yanıtlarının ağır olacağının altını çizdi. İşte detaylar...
Orta Doğu'da İsrail'in yaptığı hamleler sonrası tansiyon her geçen gün yükselirken bölgenin geleceği tehlike altında. Bölgede masum insanların katliamı sürerken İsrail'in yeni saldırılar düzenlemesi bekleniyor.
İşte dakika dakika yaşananlar...
HARRIS: SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN ÇALIŞAĞIM
Düzenlediği seçim mitinginde Filistin destekçileri tarafından protesto edilen Demokrat Partili ABD Başkan Adayı Kamala Harris, “Hepimiz Orta Doğu'daki savaşın sona ermesini ve rehinelerin evlerine dönmesini istiyoruz. Başkan olduğumda bunu sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.
İSRAİL'E ROKET SALDIRISI
İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı El Kudüs Tugayları, İsrail'in Sderot şehri ve Mefalsim bölgesi ile Gazze’yi çevreleyen işgal altındaki yerleşim yerlerine yönelik bir dizi roket saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.
İsrail’in Orta Doğu’daki katliamlarına İslami Cihad Hareketi'nden misilleme geldi. Hareketin askeri kanadı El Kudüs Tugayları tarafından yapılan açıklamada, “Savaşçılarımız, İsrail’in Sderot şehri ve Meflasim bölgesi ile Gazze'yi çevreleyen işgal altındaki yerleşim yerlerine yönelik bir dizi roket saldırısı gerçekleştirdi” ifadeleri kullanıldı. İsrail basını söz konusu bölgelerde sirenlerin çaldığını duyururken, yaşanan panik anları ise amatör kameralara yansıdı. İsrail’den saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
İŞGAL EDİLEN EVDEN FOTOĞRAFA TEPKİ
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in liderliğindeki Yahudi Gücü Partisinden milletvekili olan Kreuzer, yedek asker olarak İsrail ordusunda görev yaparken fotoğrafını paylaştı.
Lübnan'ın güneyini karadan işgal eden İsrailli askerlerle bir evin içinden fotoğraf paylaşan Kreuzer'in arkasındaki İsrail bayrağı ve "Milletvekili Kreuzer'in ofisi" yazması dikkati çekti.
Kreuzer'in paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada tepkilere yol açtı.
İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada, "Kreuzer'in paylaştığı fotoğraftan sonra yedek askerlik görevine son verildiği" belirtildi.
Kreuzer ise sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın Haaretz gazetesi tarafından araştırılması sebebiyle yedek askerlik görevine son verildiğini iddia etti.
İSRAİL: HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah’ın roket ve füze atışlarından sorumlu Nasr birimi komutanlarından Jaafar Khader Faour’un Lübnan’ın güneyinde düzenlenen son saldırılarda öldürüldüğünü iddia etti.
LÜBNAN KAÇIRILAN VATANDAŞI İÇİN BMGK'YA GİDECEK
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, bir Lübnan vatandaşının ülkenin kuzeyine denizden çıkarma yapılarak kaçırılmasıyla ilgili Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib'e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine şikayette bulunma talimatı verdi.
Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mikati'nin, Şemal (Kuzey) vilayetine bağlı Betrun ilçesinde İmad Emhez isimli Lübnanlının kaçırılması olayıyla ilgili bilgi almak için Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ve Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) komutanlarıyla görüştüğü ifade edildi.
UNIFIL komutanlarının Mikati'ye, konuyla ilgili gerekli soruşturmanın yürütüldüğü ve ordu ile koordinasyon kurulduğu bilgisini verdiği aktarıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın hızlandırılması gerekliliğini vurgulayan Mikati'nin, Dışişleri Bakanı Buhabib'den konuyla ilgili BMGK'ya acil şikayette bulunmasını istediği belirtildi.
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