CANLI | Katil Netanyahu kanlı emri verdi: Terör devletinden Gazze'ye ağır bombardıman
Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı güvenlik toplantısının ardından ateşkesin sürdüğü Gazze Şeridi’ne yoğun saldırılar düzenlenmesi talimatı verdi. Katil Netanyahu’nun emriyle harekete geçen terör devleti, kısa süre sonra Gazze’yi havadan bombalamaya başladı.
Katil İsrail, ateşkesi bir kez daha hiçe saydı. 10 Ekim'de imzalanan ateşkese uymayan terör devleti, anlaşmayı yeniden ihlal ederek Gazze'ye hava saldırısı başlattı.
İŞTE ANBEAN GELİŞMELER...
İSRAİL’İN GAZZE’YE HAVA SALDIRISI: 2 ÖLÜ 4 YARALI
İsrail’in ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
İsrail’in ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında can kaybı belli oldu. Sivil savunma yetkilileri, İsrail’in Gazze Şehri’nin güneyindeki Sabra Mahallesi’ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Gazze Şeridi’nin diğer bölgelerine düzenlenen saldırılardaki can kaybı ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor.
"İSRAİL’İN SALDIRILARI ATEŞKESİN AÇIK İHLALİDİR"
Saldırıların ardından Hamas bir açıklama yaptı. Hamas'tan yapılan açıklama şöyle:
"Refah’ta İsrail’in iddia ettiği saldırıyla hiçbir ilgimiz yok; ateşkese bağlıyız. İsrail’in saldırıları ateşkesin açık ihlalidir. Garantör ülkelere, İsrail’in sivillere yönelik saldırılarını durdurmak için acilen harekete geçme çağrısı yapıyoruz."
"SAVAŞ HENÜZ BİTMEDİ"
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, yatığı açıklamada "savaş henüz bitmedi" dedi.
Zamir, "Hamas kalan rehine cesetlerini vermeyi kabul etti. Ancak taahhütlerini ihlal ediyor. Eğer Hamas taahhütlerine uymazsa, sorumluluğu üstlenecek ve ağır bedeller ödemeye devam edecek. Daha birçok zorluk bizi bekliyor, savaş henüz bitmedi" ifadelerini kullnadı.
SOYKIRIMCI BAKAN BEN GVIR: "EMRİ VERMESİNİ İSTEDİM"
Soykırımcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu’dan Gazze’ye yönelik tam ölçekli savaşı yeniden başlatma emri vermesini istediğini açıklayarak, "Netanyahu'dan Gazze'ye yönelik tam ölçekli savaşı yeniden başlatması için emir vermesini istedim." dedi.
"ULUSLARARASI TOPLUM, İSRAİL’İN SALDIRGAN POLİTİKALARINI ‘KINAMAKLA’ YETİNMEMELİ"
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Uluslararası toplum, İsrail’in saldırgan politikalarını ‘kınamakla’ yetinmemeli; uluslararası hukuk mekanizmalarını işletmek, yaptırım süreçlerini devreye sokmak ve sivillerin korunması için bağlayıcı adımlar atmak zorundadır" dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Ala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Netanyahu’nun, Gazze’de süren ağır insani yıkıma rağmen ordusuna yeni saldırılar düzenleme talimatı vermesi, barış çabalarına doğrudan bir saldırı niteliği taşımaktadır. Bu karar, bölgedeki sivillerin güvenliğini hiçe sayan, diplomatik çözüm yollarını tahrip eden ve uluslararası toplumun barış çağrılarını alenen hiçe sayan bir politikanın ürünüdür. Bu tür adımlar, katliam odaklı bir zihniyetin yansımasıdır. Gazze’de yaşananlar, herhangi bir güvenlik gerekçesiyle açıklanamayacak ölçüde sistematik bir soykırıma dönüşmüştür. Artık İsrail'in diplomasiyi kullanarak uluslararası toplumu oyalamasına izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.
Ala, "Uluslararası toplum, İsrail’in saldırgan politikalarını 'kınamakla' yetinmemeli; uluslararası hukuk mekanizmalarını işletmek, yaptırım süreçlerini devreye sokmak ve sivillerin korunması için bağlayıcı adımlar atmak zorundadır. Aksi takdirde bu sessizlik, işlenen ihlallere dolaylı bir onay anlamına gelecektir. Gazze’deki trajedi, politik hesapların ötesinde, insanlık vicdanının sınandığı bir eşiğe dönüşmüştür. Bu noktada susmak, suça ortak olmak demektir" dedi.
ÖMER ÇELİK: İSRAİL'İN YARGILANMASI VE CEZALANDIRILMASI GEREKİYOR
Katil İsrail’in saldırısının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail’in Gazze’ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır. İsrail Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir. İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır." dedi.
TERÖR DEVLETİ BİR EVİ HAVAYA UÇURDU
İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir evi havaya uçurduğu, Kudüs'ün kuzeyinde de bir Filistinliyi yaraladığı bildirildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde ayrım duvarı yakınında bir grup Filistinli işçiyi kovaladı ve üzerlerine ateş açtı. İsrail askerlerinin ateş açması sonucu bir kişi yaralandı.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Ram beldesinde ayrım duvarı yakınında İsrail askerlerinin ateş açarak dizinden yaraladığı 28 yaşındaki Filistinlinin hastaneye götürüldüğü belirtildi. Filistin Genel Sendikalar Federasyonu verilerine göre, yıl başından bu yana İsrail ordusunun ateş açması, 1948 toprakları içinde kovalanması veya ayrım duvarından düşme sonucu 15 Filistinli işçi hayatını kaybetti.
Batı Şeria'da yaşayan ve İsrail topraklarında çalışan yüzlerce işçi son aylarda izinleri olmadığı gerekçesiyle İsrail polisi tarafından gözaltına alınıyor ve kötü muameleye maruz kalıyor.
Federasyon verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana 42 Filistinli işçi hayatını kaybetti ve 32 binden fazlası gözaltına alındı.
İSRAİL ORDUSU CENİN'DE BİR EVİ HAVAYA UÇURDU
WAFA'nın haberinde İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin el-Hedef Mahallesinde bir evi havaya uçurduğu belirtildi. İsrail ordusunun evi havaya uçurması sebebiyle güçlü bir patlama sesinin duyulduğu ve bölgeden dumanların yükseldiği kaydedildi.
İsrail ordusu, sabah saatlerinde de Cenin'de Filistinli 3 genci öldürmüştü. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
TERÖR DEVLETİ SARI HAT ÖTESİNE GEÇİYOR
TERÖR DEVLETİ ŞİFA HASTENESİNİ HEDEF ALDI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Katil Netanyahu'nun açıklamasının ardından terör devletine ait uçaklar Gazze'ye saldırı düzenledi. Şifa Hastanesi yakınlarının hedef alındığı saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.
KATİL ORDUSU GAZZE'Yİ BOMBALIYOR
BM: "SALDIRILARIN YENİDEN BAŞLAMASI SON DERECE ENDİŞE VERİCİ"
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye tekrar şiddetli saldırılar düzenleyeceğini açıklamasının "son derece endişe verici" olduğunu ve sivillerin tekrar bombalanmasını istemediklerini bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermesi" ile ilgili bir soruya Dujarric, bu haberlerin "son derece endişe verici" olduğunu söyledi.
Dujarric, "(Gazze'de) durumun daha da kötüye gitmesini istemiyoruz. Ateşkese dahil olan tüm tarafların ateşkese uyması önemli ve sivillerin tekrar bombalanmasını istemiyoruz. (İnsani yardım) operasyonlarımızın tekrar sekteye uğramasını istemiyoruz." diye konuştu.
BM'nin Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesi izlemedeki rolü ile ilgili bir soruya da Dujarric, "Ateşkesi destekliyoruz ancak bu ateşkeste arabulucu veya izleyici değiliz. BM olarak insani yardımlara odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Gazze'de ateşkese rağmen İsrail ordusuna şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği bildirilmişti.
Açıklamada, kararın "güvenlik istişareleri sonucu" alındığı ifade edilmişti. İsrail yerel basını, açıklamanın yayımlandığı sıralarda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini aktarmıştı.
KATİL NETANYAHU'DAN SALDIRI EMRİ
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Soykırımcı Netanyahu'nun güvenlik istişareleri sonucunda karar aldığı aktarıldı. Açıklamada, "Güvenlik istişareleri sonucunda Başbakan Netanyahu, askeri kademeye Gazze Şeridi'ne derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdi." ifadelerine yer verildi.
Yerel basın, açıklamanın yayınlandığı sıralarda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini aktardı. Gündüz saatlerinde, Refah'ta İsrail askerlerine ateş açıldığı iddia edilmişti. Netanyahu, Hamas'ın "ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği" iddiasıyla güvenlik istişare toplantısı ve güvenlik kabinesi toplantısı düzenlemişti.
Toplantıdan çıkacak sonuca göre Katil İsrail Başbakanı'nın karar vereceği kaydedilmişti. Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'nde işgal altında tuttuğu sarı hattı genişletebileceği ve ABD'nin buna yeşil ışık yaktığı iddia edilmişti.
