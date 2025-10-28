CANLI | Katil Netanyahu kanlı emri verdi: Terör devletinden Gazze'ye ağır bombardıman

21:56 28 Ekim 2025

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Uluslararası toplum, İsrail’in saldırgan politikalarını ‘kınamakla’ yetinmemeli; uluslararası hukuk mekanizmalarını işletmek, yaptırım süreçlerini devreye sokmak ve sivillerin korunması için bağlayıcı adımlar atmak zorundadır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Netanyahu’nun, Gazze’de süren ağır insani yıkıma rağmen ordusuna yeni saldırılar düzenleme talimatı vermesi, barış çabalarına doğrudan bir saldırı niteliği taşımaktadır. Bu karar, bölgedeki sivillerin güvenliğini hiçe sayan, diplomatik çözüm yollarını tahrip eden ve uluslararası toplumun barış çağrılarını alenen hiçe sayan bir politikanın ürünüdür. Bu tür adımlar, katliam odaklı bir zihniyetin yansımasıdır. Gazze’de yaşananlar, herhangi bir güvenlik gerekçesiyle açıklanamayacak ölçüde sistematik bir soykırıma dönüşmüştür. Artık İsrail'in diplomasiyi kullanarak uluslararası toplumu oyalamasına izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Ala, "Uluslararası toplum, İsrail’in saldırgan politikalarını 'kınamakla' yetinmemeli; uluslararası hukuk mekanizmalarını işletmek, yaptırım süreçlerini devreye sokmak ve sivillerin korunması için bağlayıcı adımlar atmak zorundadır. Aksi takdirde bu sessizlik, işlenen ihlallere dolaylı bir onay anlamına gelecektir. Gazze’deki trajedi, politik hesapların ötesinde, insanlık vicdanının sınandığı bir eşiğe dönüşmüştür. Bu noktada susmak, suça ortak olmak demektir" dedi.