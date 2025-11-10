10 Kasım 2025, Pazartesi
CANLI | Beyaz Saray'da tarihi gün: 79 yıl sonra bir ilk! Trump Suriye lideri Şara'yı ağırlayacak

CANLI ANLATIM DÜNYA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2025 10:24 Güncelleme: 10.11.2025 10:58
Suriye lideri Şara Washington’da

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da 79 yılın ardından ilk kez Suriyeli bir lideri ağırlayacak. Ülkenin ekonomik refahına engel olan yaptırımlardan İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri'ne kadar kritik konuların masaya yatırılacağı görüşme, yeni bir sayfanın başlangıcı olacak mı? İşte Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara'nın Washington ziyaretinden anbean gelişmeler...

Suriye lideri Şara ve beraberindeki heyet Washington'da.

İŞTE KRİTİK ZİYARETTEN DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...

10:55 10 Kasım 2025

SURİYE CUMHURBAŞKANI ŞARA IMF'TE

Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara, Dışişleri v Bakanı Esad Hasan El-Şeybani’nin katılımıyıla, bugün Washington’daki Uluslararası Para Fonu (IMF) merkezinde IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile bir araya geldi.

 

Görüşmede, Suriye ile Uluslararası Para Fonu arasında ülkenin kalkınma ve ekonomik gelişim çabalarını desteklemeye yönelik olası iş birliği alanları ele alındı.

09:45 10 Kasım 2025

SURİYE'NİN REFAHINA SİYONİST ENGEL: İSRAİL CAESAR YASASI İÇİN DEVREDE

Suriye Cuımhurbaşkanı Şara'nın Beyaz Saray'da görüşmesindeki en önemli başlıklardan biri olan yaptırımların kaldırılmasına İsrail'in engel olduğu belirtildi. 

Suriye’nin Golan Tepeleri’ni işgal etmeye devam eden Tel Aviv yönetiminin Şara'nın ziyareti öncesi yaptırımların kaldırılmasını istemediğini Washington yönetimine iletti. 

"PAZARLIK GÜCÜMÜZÜ KAYBEDERİZ"

İddianın sahibi İngiliz gazetesi The Guardian, haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Caesar Yasası hâlâ yürürlükte ve yasadaki en sert yaptırımların kalıcı olarak kaldırılması için Kongre’nin onayı gerekiyor. Ancak İsrail yönetiminin, ABD yaptırımlarının tamamen kaldırılmasına karşı çıktığı, bunun Washington’ın Şam ile ilişkilerinde önemli bir pazarlık gücünü kaybetmek anlamına geleceği ifade ediliyor. Yine de Trump, iki ülkenin ilişkilerini normalleştirebileceği umudunu dile getirmişti."

08:30 10 Kasım 2025

ŞARA'NIN GÜNDEMİNDEKİ EN ÖNEMLİ KONU: CAESAR YAPTIRIMLARI

Şara’nın medya danışmanı Ahmad Zeidan, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, Şara’nın gündemindeki en önemli konunun 2019’da yürürlüğe giren ve Suriye’deki insan hakları ihlalleri nedeniyle kapsamlı yaptırımlar öngören Caesar Yaptırımları Yasası’nın iptali olduğunu söyledi.

CAESAR YASASI NEDİR?

ABD Kongresi tarafından 2019’da çıkarılan Caesar Yasası (Caesar Syria Civilian Protection Act), Suriye’deki iç savaş sırasında Esad rejiminin işlediği insan hakları ihlallerine yanıt olarak hazırlanmış kapsamlı bir yaptırım paketi.

Yasa, Esad rejimi yetkilileri, destekçileri ve ilgili şirketlerin mal varlıklarının dondurulması, ABD finansal sistemine erişimlerinin engellenmesi ve uluslararası ticaretin kısıtlanmasını öngörüyor. İsmini, Esad rejiminin hapishanelerinde işkenceleri belgeleyen ve dünyaya ulaştıran Suriyeli fotoğrafçı Caesar’dan alıyor.

KALICI OLARAK KALKMASI İÇİN KONGRE ONAYI GEREKİYOR

Yasanın uygulanması Suriye ekonomisini derinden etkilerken, özellikle petrol, bankacılık ve inşaat sektörlerinde ciddi baskı yaratıyor. ABD Başkanı yaptırımları askıya alabilse de, kalıcı olarak kaldırılması için Kongre onayı gerekiyor, bu da yasayı diplomatik ve ekonomik pazarlıklarda kritik bir araç hâline getiriyor.

08:00 10 Kasım 2025

BEYAZ SARAY'DA TARİHİ GÜN: 79 YIL SONRA BİR İLK

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da görüşecek.

Bu ziyaret, Suriye’nin 1946’daki bağımsızlığından bu yana bir Suriye liderinin ABD’ye yaptığı ilk resmi ziyaret niteliğini taşıyor.

Şara’nın, savaşla harap olmuş ülkesine uygulanan kalan yaptırımların tamamen kaldırılması için Trump üzerinde baskı kurması bekleniyor.

BM'DE KONUŞAN İLK SURİYELİ LİDER

Geçtiğimiz perşembe, Washington, Şara’ya uygulanan BM yaptırımlarının kaldırılması yönünde BM Güvenlik Konseyi’nde oylamaya öncülük etti. Eylül ayında, Şara, New York’ta BM Genel Kurulu’nda konuşan ilk Suriyeli cumhurbaşkanı olmuştu.

"GENÇ VE KARİZMATİK BİR LİDER"

Trump, Suriyeli liderle ilk kez geçen Mayıs ayında, Körfez İşbirliği Konseyi zirvesi sırasında Riyad’da bir araya gelmişti. Görüşme öncesinde Şaraa’yı gazetecilere “Genç, karizmatik bir lider. Zorlu biri. Güçlü bir geçmişi var. Çok güçlü bir geçmiş. Mücadeleci.” şeklinde övmüştü.

