CANLI | Beyaz Saray'da tarihi gün: 79 yıl sonra bir ilk! Trump Suriye lideri Şara'yı ağırlayacak

08:30 10 Kasım 2025

Şara’nın medya danışmanı Ahmad Zeidan, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, Şara’nın gündemindeki en önemli konunun 2019’da yürürlüğe giren ve Suriye’deki insan hakları ihlalleri nedeniyle kapsamlı yaptırımlar öngören Caesar Yaptırımları Yasası’nın iptali olduğunu söyledi.

CAESAR YASASI NEDİR?

ABD Kongresi tarafından 2019’da çıkarılan Caesar Yasası (Caesar Syria Civilian Protection Act), Suriye’deki iç savaş sırasında Esad rejiminin işlediği insan hakları ihlallerine yanıt olarak hazırlanmış kapsamlı bir yaptırım paketi.

Yasa, Esad rejimi yetkilileri, destekçileri ve ilgili şirketlerin mal varlıklarının dondurulması, ABD finansal sistemine erişimlerinin engellenmesi ve uluslararası ticaretin kısıtlanmasını öngörüyor. İsmini, Esad rejiminin hapishanelerinde işkenceleri belgeleyen ve dünyaya ulaştıran Suriyeli fotoğrafçı Caesar’dan alıyor.

KALICI OLARAK KALKMASI İÇİN KONGRE ONAYI GEREKİYOR

Yasanın uygulanması Suriye ekonomisini derinden etkilerken, özellikle petrol, bankacılık ve inşaat sektörlerinde ciddi baskı yaratıyor. ABD Başkanı yaptırımları askıya alabilse de, kalıcı olarak kaldırılması için Kongre onayı gerekiyor, bu da yasayı diplomatik ve ekonomik pazarlıklarda kritik bir araç hâline getiriyor.