10 Kasım 2025, Pazartesi

Haberler Dünya Videoları Gözler Trump–Şara görüşmesinde
Gözler Trump–Şara görüşmesinde

Gözler Trump–Şara görüşmesinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2025 12:36
Dikkatler bir kez daha Washington'a çevrildi. Beyaz Saray'daki Donald Trump – Ahmed Şara görüşmesi, sadece Suriye'nin değil Gazze'den Şam'a uzanan yeni güç dengelerinin de seyrini belirleyecek nitelikte. Ankara da gelişmeleri yakından izliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Washington'daki yoğun diplomasi trafiği, hem Suriye hem de Gazze hattında yeni bir dönemin işaretlerini veriyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
