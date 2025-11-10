Gözler Trump–Şara görüşmesinde

Dikkatler bir kez daha Washington'a çevrildi. Beyaz Saray'daki Donald Trump – Ahmed Şara görüşmesi, sadece Suriye'nin değil Gazze'den Şam'a uzanan yeni güç dengelerinin de seyrini belirleyecek nitelikte. Ankara da gelişmeleri yakından izliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Washington'daki yoğun diplomasi trafiği, hem Suriye hem de Gazze hattında yeni bir dönemin işaretlerini veriyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.

