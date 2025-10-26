CANLI | ABD Başkanı Donald Trump'tan Asya çıkarması! İkinci durak Japonya | Kritik görüşme öncesi Çin'den Tayvan'a gözdağı

07:21 27 Ekim 2025

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu kapsamında Tokyo’ya hareket etti. Yeni Başbakan Sanae Takaichi ile yapacağı görüşmede savunma ve ticaret anlaşmaları masada olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Japonya’nın başkenti Tokyo’ya hareket etti. Trump, burada Japon İmparatoru Naruhito ve geçtiğimiz hafta göreve gelen Japonya’nın ilk kadın başbakanı Sanae Takaichi ile görüşecek. Ziyaret, ticaret anlaşmaları, yatırımlar ve savunma alanında iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen Asya turunun kritik ayağı olarak görülüyor.

Trump, ocak ayında göreve geldiğinden bu yana en uzun yurtdışı seyahatini gerçekleştiriyor. Malezya’daki ilk durakta Güneydoğu Asya ülkeleriyle bir dizi ticaret anlaşması imzalayan Trump, ayrıca Tayland ile Kamboçya arasında ateşkes anlaşmasının imzalanmasına öncülük etti.

Ziyaretin Perşembe günü Güney Kore’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapılması beklenen zirveyle sona ermesi planlanıyor. Dünya ekonomisinin iki devi olan ABD ve Çin’den müzakere heyetleri, yeni bir ticaret savaşının önüne geçmek için yoğun görüşmeler yürütüyor.

JAPONYA’DAN 550 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM SÖZÜ

Trump, Japonya’dan ithal ürünlere yönelik cezai vergilerin hafifletilmesi karşılığında 550 milyar dolarlık yatırım taahhüdü aldı. Başbakan Takaichi’nin ise bu taahhüdü genişleterek ABD’den pick-up kamyonetleri, soya fasulyesi ve doğal gaz satın almayı teklif etmesi bekleniyor.

Trump, Japonya’ya hareketinden kısa süre önce Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Malezya’dan ayrılıyorum. Muhteşem ve çok dinamik bir ülke. Büyük ticaret anlaşmaları ve nadir toprak elementleri anlaşması imzaladık. En önemlisi, Tayland ve Kamboçya arasında barış anlaşmasını tamamladık. SAVAŞ YOK! Milyonlarca hayat kurtuldu. Şimdi Japonya’ya gidiyoruz!”

TOKYO’DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Trump’ın gelişi öncesinde Tokyo genelinde binlerce polis konuşlandırıldı. ABD Büyükelçiliği önünde bıçaklı bir kişinin cuma günü gözaltına alınması ve Şinjuku’da Trump karşıtı protesto planları başkenti alarma geçirdi.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile Japon mevkidaşı Ryosei Akazawa’nın, temmuz ayında üzerinde uzlaşılan gümrük anlaşmasını ele almak üzere pazartesi günü çalışma yemeğinde bir araya gelmesi planlanıyor. Hazine Bakanı Scott Bessent’in de Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama ile ilk görüşmesini gerçekleştirmesi bekleniyor.

İMPARATORLUK SARAYINDA RESMî TÖREN

Trump’ın Japonya’daki ilk resmi programı, Tokyo’nun merkezindeki İmparatorluk Sarayı’nda İmparator Naruhito ile yapacağı görüşme olacak. Trump, Naruhito’nun 2019’da tahta çıkışının ardından kendisiyle görüşen ilk yabancı lider olmuştu. İmparatorun rolü sembolik olsa da asıl diplomatik görüşmeler salı günü Başbakan Takaichi ile yapılacak.

Takaichi, eski Başbakan Şinzo Abe’nin yakın müttefiki olarak tanınıyor. Abe ile Trump, ilk döneminde golf sahasında uzun saatler geçirerek güçlü bir kişisel bağ kurmuştu. Trump, cumartesi günü basına verdiği demeçte Takaichi için “Harika biri… Çok yakında görüşeceğiz. Çok dost canlısı. Abe’nin çok yakın bir dostuydu ve biliyorsunuz, o benim favorilerimden biriydi” ifadelerini kullandı.

Görüşmenin, Trump’ın Abe ile altı yıl önce buluştuğu Akasaka Sarayı’nda askeri törenle başlaması bekleniyor.

SAVUNMA VE GÜVENLİK GÜNDEMİN ZİRVESİNDE

Başbakan Takaichi’nin, ABD’ye Japonya’nın savunma kapasitesini artırmaya kararlı olduğunu iletmesi bekleniyor. Geçtiğimiz cuma günü parlamentoda konuşan Takaichi, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Japonya’nın en büyük savunma programını hızlandıracağını açıkladı.

ABD, Japonya’nın yeterli savunma harcaması yapmadığını defalarca eleştirmişti. Japonya, yurt dışındaki en büyük Amerikan askeri varlığına ev sahipliği yapıyor.

Washington merkezli NMV Consulting’den Japonya uzmanı ve eski ABD diplomatı Kevin Maher şöyle değerlendirdi:

“Bölgedeki statükonun zorla veya baskıyla değiştirilme girişimlerine karşı birlikte durduklarına dair net bir mesaj verilmesi faydalı olacaktır.”

Ancak Reuters’a konuşan kaynaklar, Takaichi’nin siyasi zayıflığı ve parlamentoda çoğunluğa sahip olmaması nedeniyle savunma harcamalarını Trump’ın talep ettiği seviyeye çıkarmakta zorlanabileceğini belirtiyor.

Japonya hükümeti, savunma bütçesini GSYİH’nin yüzde 2’sine çıkarma planını hızlandırmayı kabul etti. Ancak daha fazla artış için parlamentodan onay alınması gerekiyor. Koalisyon hükümeti alt mecliste çoğunluğa ulaşmak için iki sandalyeye ihtiyaç duyuyor.