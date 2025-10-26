CANLI | ABD Başkanı Donald Trump'tan Asya çıkarması! İkinci durak Japonya | Kritik görüşme öncesi Çin'den Tayvan'a gözdağı
ABD Başkanı Donald Trump, ASEAN Zirvesi'ne (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) katılmak üzere gittiği Malezya'dan ayrılarak, ikinci durağı olan Tokyo'ya doğru yola çıktı. Malezya'da ikili ve bölgesel ilişkiler başta olmak üzere Tayland ile Kamboçya arasındaki ateşkes imza törenine katılan Trump'ın Japonya'da da kritik meseleleri ele alması bekleniyor. Ayrıca Trump, ASEAN Zirvesi'nin en kritik ayağında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek. Kritik görüşme öncesi Çin'den Tayvan'a karşı "gözdağı tatbikatı" gerçekleştirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, ASEAN Zirvesi'ne (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) katılmak üzere Asya'da.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...
Şİ-TRUMP GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ ÇİN'DEN TAYVAN'A GÖZDAĞI
Çin devlet medyası, H-6K tipi bombardıman uçaklarının son günlerde Tayvan yakınlarında “çatışma simülasyonu” tatbikatı gerçekleştirdiğini açıkladı. Tatbikat haberi, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in bu hafta Güney Kore’de yapacağı görüşme öncesinde servis edildi. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin’in bu açıklamasını “propaganda amaçlı bir gözdağı operasyonu” olarak nitelendirdi.
Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin’in her gün savaş uçakları ve donanma unsurlarını ada çevresinde konuşlandırdığını ancak son günlerde olağanüstü bir hareketlilik gözlemlenmediğini bildirdi. Çin Merkez Televizyonu’nun askeri kanalı, Doğu Cephesi Komutanlığı’na bağlı birliklerin “hava ablukası ve hassas vuruş kabiliyetlerini” test etmeye yönelik tatbikat gerçekleştirdiğini belirtti.
Açıklamada “Çok sayıda J-10 savaş uçağı hedef hava sahasına taarruz formasyonunda girdi, H-6K bombardıman uçakları ise Tayvan çevresindeki hava ve deniz sahasında simülasyonlu karşı saldırı tatbikatı gerçekleştirdi” denildi.
H-6K, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip stratejik bir bombardıman uçağı olarak biliniyor.
“AMAÇ TAYVAN’I KORKUTMAK”
Tayvan Savunma Bakanlığı, bu tatbikat haberini şöyle değerlendirdi:
“Bu açıkça, halkı korkutmaya yönelik bir kamuoyu operasyonudur. Halkımızı bu tür bilişsel saldırılar karşısında birlik olmaya, özgürlüğü ve demokrasimizi savunmaya çağırıyoruz.”
Çin Savunma Bakanlığı ise yorum taleplerine yanıt vermedi.
Pazartesi günü yayımlanan günlük faaliyet raporuna göre Tayvan, son 24 saatte Çin’e ait yalnızca dört askeri hava aracı tespit etti; bunlardan üçü Tayvan Boğazı’nda, biri ise adanın güneybatısında uçtu.
Çin devlet televizyonu, söz konusu tatbikatları “ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü somut eylemlerle savunma” şeklinde tanımladı ve bombaların bırakıldığı görüntüler yayınladı.
TRUMP-Şİ GÖRÜŞMESİ
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Güney Kore’de düzenlenecek bölgesel zirvede bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret geriliminin ele alınacağı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, pazar günü yaptığı açıklamada Tayvan’ın bu görüşmeler nedeniyle endişelenmemesi gerektiğini söyledi.
Tayvan, uzun yıllardır ABD’nin resmi olmayan ancak güçlü desteğine sahip. Washington, diplomatik tanıma olmamasına rağmen yasa gereği Tayvan’a savunma kapasitesini güçlendirecek askeri destek sağlamakla yükümlü.
Geçtiğimiz cumartesi günü üst düzey bir Çinli yetkili, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya’dan Çin’e devredilişinin 80. yılı vesilesiyle “barışçıl birleşme” çağrısını yineledi.
Tayvan lideri Lai Ching-te ise hafta sonu katıldığı bir YouTube yayınında, barışın ancak caydırıcılık gücüyle korunabileceğini vurgulayarak şunları söyledi:
“Barış ideallerimiz var, ancak bir kağıt üzerindeki anlaşmanın barışı sağlayacağı yönünde hayallere kapılamayız.”
Pekin, Lai’yi “bölücü” olarak nitelendirerek diyalog tekliflerini reddetmişti. Lai ise Tayvan’ın geleceğine yalnızca Tayvan halkının karar verebileceğini söylüyor.
ASYA ÇIKARMASINDA 2. DURAK: TRUMP TOKYO YOLCUSU
ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu kapsamında Tokyo’ya hareket etti. Yeni Başbakan Sanae Takaichi ile yapacağı görüşmede savunma ve ticaret anlaşmaları masada olacak.
ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Japonya’nın başkenti Tokyo’ya hareket etti. Trump, burada Japon İmparatoru Naruhito ve geçtiğimiz hafta göreve gelen Japonya’nın ilk kadın başbakanı Sanae Takaichi ile görüşecek. Ziyaret, ticaret anlaşmaları, yatırımlar ve savunma alanında iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen Asya turunun kritik ayağı olarak görülüyor.
Trump, ocak ayında göreve geldiğinden bu yana en uzun yurtdışı seyahatini gerçekleştiriyor. Malezya’daki ilk durakta Güneydoğu Asya ülkeleriyle bir dizi ticaret anlaşması imzalayan Trump, ayrıca Tayland ile Kamboçya arasında ateşkes anlaşmasının imzalanmasına öncülük etti.
Ziyaretin Perşembe günü Güney Kore’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapılması beklenen zirveyle sona ermesi planlanıyor. Dünya ekonomisinin iki devi olan ABD ve Çin’den müzakere heyetleri, yeni bir ticaret savaşının önüne geçmek için yoğun görüşmeler yürütüyor.
JAPONYA’DAN 550 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM SÖZÜ
Trump, Japonya’dan ithal ürünlere yönelik cezai vergilerin hafifletilmesi karşılığında 550 milyar dolarlık yatırım taahhüdü aldı. Başbakan Takaichi’nin ise bu taahhüdü genişleterek ABD’den pick-up kamyonetleri, soya fasulyesi ve doğal gaz satın almayı teklif etmesi bekleniyor.
Trump, Japonya’ya hareketinden kısa süre önce Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Malezya’dan ayrılıyorum. Muhteşem ve çok dinamik bir ülke. Büyük ticaret anlaşmaları ve nadir toprak elementleri anlaşması imzaladık. En önemlisi, Tayland ve Kamboçya arasında barış anlaşmasını tamamladık. SAVAŞ YOK! Milyonlarca hayat kurtuldu. Şimdi Japonya’ya gidiyoruz!”
TOKYO’DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Trump’ın gelişi öncesinde Tokyo genelinde binlerce polis konuşlandırıldı. ABD Büyükelçiliği önünde bıçaklı bir kişinin cuma günü gözaltına alınması ve Şinjuku’da Trump karşıtı protesto planları başkenti alarma geçirdi.
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile Japon mevkidaşı Ryosei Akazawa’nın, temmuz ayında üzerinde uzlaşılan gümrük anlaşmasını ele almak üzere pazartesi günü çalışma yemeğinde bir araya gelmesi planlanıyor. Hazine Bakanı Scott Bessent’in de Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama ile ilk görüşmesini gerçekleştirmesi bekleniyor.
İMPARATORLUK SARAYINDA RESMî TÖREN
Trump’ın Japonya’daki ilk resmi programı, Tokyo’nun merkezindeki İmparatorluk Sarayı’nda İmparator Naruhito ile yapacağı görüşme olacak. Trump, Naruhito’nun 2019’da tahta çıkışının ardından kendisiyle görüşen ilk yabancı lider olmuştu. İmparatorun rolü sembolik olsa da asıl diplomatik görüşmeler salı günü Başbakan Takaichi ile yapılacak.
Takaichi, eski Başbakan Şinzo Abe’nin yakın müttefiki olarak tanınıyor. Abe ile Trump, ilk döneminde golf sahasında uzun saatler geçirerek güçlü bir kişisel bağ kurmuştu. Trump, cumartesi günü basına verdiği demeçte Takaichi için “Harika biri… Çok yakında görüşeceğiz. Çok dost canlısı. Abe’nin çok yakın bir dostuydu ve biliyorsunuz, o benim favorilerimden biriydi” ifadelerini kullandı.
Görüşmenin, Trump’ın Abe ile altı yıl önce buluştuğu Akasaka Sarayı’nda askeri törenle başlaması bekleniyor.
SAVUNMA VE GÜVENLİK GÜNDEMİN ZİRVESİNDE
Başbakan Takaichi’nin, ABD’ye Japonya’nın savunma kapasitesini artırmaya kararlı olduğunu iletmesi bekleniyor. Geçtiğimiz cuma günü parlamentoda konuşan Takaichi, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Japonya’nın en büyük savunma programını hızlandıracağını açıkladı.
ABD, Japonya’nın yeterli savunma harcaması yapmadığını defalarca eleştirmişti. Japonya, yurt dışındaki en büyük Amerikan askeri varlığına ev sahipliği yapıyor.
Washington merkezli NMV Consulting’den Japonya uzmanı ve eski ABD diplomatı Kevin Maher şöyle değerlendirdi:
“Bölgedeki statükonun zorla veya baskıyla değiştirilme girişimlerine karşı birlikte durduklarına dair net bir mesaj verilmesi faydalı olacaktır.”
Ancak Reuters’a konuşan kaynaklar, Takaichi’nin siyasi zayıflığı ve parlamentoda çoğunluğa sahip olmaması nedeniyle savunma harcamalarını Trump’ın talep ettiği seviyeye çıkarmakta zorlanabileceğini belirtiyor.
Japonya hükümeti, savunma bütçesini GSYİH’nin yüzde 2’sine çıkarma planını hızlandırmayı kabul etti. Ancak daha fazla artış için parlamentodan onay alınması gerekiyor. Koalisyon hükümeti alt mecliste çoğunluğa ulaşmak için iki sandalyeye ihtiyaç duyuyor.
TRUMP'TAN PAKİSTAN-AFGANİSTAN GERİLİMİ AÇIKLAMASI: ÇOK HIZLI ÇÖZECEĞİM
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilimin çok hızlı bir şekilde çözülmesini sağlayacağını söyledi.
47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesi marjında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bulunan Trump, iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Trump, "Pakistan ile Afganistan'ın (müzakerelere) başladığını duydum. Fakat bunun çok çabuk çözülmesini sağlayacağım." ifadelerini kullanarak Pakistanlı liderlerin "harika insanlar" olduğunu söyledi.
PAKİSTAN İLE AFGANİSTAN ARASINDAKİ GERİLİM
Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.
Doha'daki görüşmelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılmıştı.
Görüşmelerin ana gündemini "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.
Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.
Pakistan basınına göre, Pakistan ve Afganistan heyetleri dün bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmişti.
İstanbul'daki görüşmelere ilişkin resmi makamlardan ise açıklama yapılmamıştı.
ABD-MALEZYA İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM
Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ABD Başkanı Donald Trump, ikili ilişkileri "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükselten anlaşmaya imza attı.
Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında Trump ve Enver'in görüştüğü bildirildi.
Açıklamada, iki liderin ilişkileri "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükselten anlaşmayı imzaladığı belirtilerek, bunun ülkeler arasındaki işbirliğinin "kalıcı göstergesi" olduğuna dikkati çekildi.
ABD'nin Malezya'nın en büyük ticaret ortakları ve en önde gelen yatırımcıları arasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, 2024'te iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin 71 milyar dolar olarak kaydedildiği aktarıldı.
ABD VE MALEZYA'DAN TİCARET ANLAŞMASI
Taraflar, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanında karşılıklı ticaret anlaşması da imzaladı.
ABD-Malezya Karşılıklı Ticaret Anlaşması Ortak Bildirisine göre, Malezya, ABD'ye kritik mineraller ve nadir toprak elementleri ihracatında kısıtlama veya kota uygulamaktan kaçınacak.
İki ülke arasındaki ticari anlaşmalar arasında 30 uçak alımı ve ek 30 uçak seçeneği, yarı iletken ve uzay-havacılık bileşenleriyle veri merkezi ekipmanlarının alımı, yıllık 5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz alımı ve kömür ile telekomünikasyon ürünleri alımları bulunuyor.
Trump, göreve başlamasından bu yana bölgeye yaptığı ilk ziyaret çerçevesinde Malezya, Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan 5 günlük geziye başladı.
TİCARET SAVAŞI SON MU BULUYOR?
ABD ve Çin heyetleri, Malezya'daki müzakerelerin ardından karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için ön çerçevede anlaşmaya vardıklarını bildirdi.
ABD ve Çin yetkilileri, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini yeniden dengelemek ve mevcut gerilimleri yönetmek amacıyla kapsamlı görüşmeler yürüttü. Taraflar, hem önceden alınmış kararların uygulanması hem de gelecekteki sorunların çözüme kavuşturulması konusunda ilerleme kaydetti.
ABD: ÇİN’İN NADİR TOPRAK KISITLAMALARINDA ERTELEME MÜMKÜN
ABD Hazine Bakanlığı’ndan Bessent, NBC’ye verdiği röportajda, Çin’in nadir topraklar üzerindeki kısıtlamalarını ertelemenin mümkün olacağını belirtti. Bessent, “Bu konuda nihai kararları Başkan Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping verecek. Ancak daha dengeli bir ticaret tartışması yapabileceğiz ve Çin mallarına %100 tarife uygulanmasının önüne geçilebilecek” dedi.
Bessent ayrıca, Çin’in ticaret anlaşması yapmaya hazır olduğunu ve iki tarafın sorunları yapıcı bir şekilde ele alma konusunda istekli olduğunu vurguladı.
ÇİN’DEN EŞİT DİYALOG VE KONSÜLTASYON ÇAĞRISI
Çin Başbakan Yardımcısı He, Xinhua’ya yaptığı açıklamada, ABD ve Çin’in birbirlerinin kaygılarını eşit diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde ele alması gerektiğini söyledi. He, ayrıca “Varılan mutabakatı birlikte uygulamalıyız” ifadelerini kullandı ve iki ülkenin “ortada buluşmasını” umduğunu belirtti.
ÇİN TİCARET HEYETİ: SORUNLAR DERİNLEMESİNE GÖRÜŞÜLDÜ
Çin’in başlıca ticaret müzakerecisi Li, ABD ile yapılan görüşmelerin kapsamlı ve samimi olduğunu açıkladı. Li, şunları belirtti:
Taraflar, mevcut sorunları uygun şekilde ele alacak çözümleri görüştü.
Çin, kendi çıkarlarını koruma konusunda kararlı.
301 liman ücretleri, ihracat kontrolleri, tarifeler ve ticaretin genişletilmesi konuları detaylı şekilde konuşuldu.
Fentanil konusuna da görüşmelerde yer verildi.
Görüşmeler sırasında ABD-Çin ticaret ilişkilerindeki son aylardaki dalgalanmalar ele alındı ve bunların önlenmesi hedeflendi.
Taraflar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi konusunda uzlaşıya varıldı.
Li, iki tarafın “sorunları derinlemesine ve açık bir şekilde tartıştığını” ve Çin’in ticaret ilişkilerinde istikrarlı bir ortam görmek istediğini vurguladı.
GELECEK ADIMLAR VE ANLAŞMALARIN ÇERÇEVESİ
Görüşmelerin ön çerçevesi, tarafların birbirlerinin kaygılarını dikkate alarak daha dengeli bir ticaret ilişkisi kurma iradesi üzerine kuruldu. Çin ve ABD, hem var olan mutabakatların uygulanması hem de gelecekteki anlaşmazlıkların önüne geçmek için iletişimi artırma konusunda hemfikir.
Bessent’in açıklamalarına göre, Trump ve Şi Cinping’in alacağı nihai kararlarla, nadir topraklar kısıtlamaları, tarifeler ve ticaretin genişletilmesi gibi kritik alanlarda önemli adımlar atılması bekleniyor.
TRUMP-Şİ GÖRÜŞMESİ... TİCARET SAVAŞI SON BULACAK MI?
TAYLAND VE KAMBOÇYA ARASINDA ATEŞKES
ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun ilk durağı olan Malezya’da, Tayland ile Kamboçya arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ortak imzacı olarak katıldı.
Anlaşma, bu yıl yaşanan kanlı sınır çatışmalarının ardından, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet tarafından, Trump ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in huzurunda imzalandı.
18 KAMBOÇYALI ESİR SERBEST BIRAKILACAK
Kamboçya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre anlaşma kapsamında, insani gerekçelerle 18 Kamboçyalı savaş esiri serbest bırakılacak.
İki komşu ülke, Trump'ın da arabuluculuk yaptığı ilk ateşkesi Temmuz ayı sonunda kabul etmişti. Ancak o tarihten bu yana taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçlamaya devam ediyordu.
Malezya’ya giderken açıklama yapan Trump, “Kamboçya ve Tayland arasında gururla arabuluculuk yaptığım büyük bir barış anlaşması…” ifadelerini kullandı.
İmza töreninde konuşan Trump, süreci “tarihi bir adım” sözleriyle nitelendirdi ve hem Anutin’i hem de Hun Manet’i anlaşmaya vardıkları için tebrik etti.
"ARTIK İHLALLER SON BULMALI"
Ancak analistlere göre, iki Güneydoğu Asya ülkesi arasında nihai ve kapsamlı bir barış anlaşmasına henüz varılmış değil.
ASEAN adına müzakerelerde aktif rol alan Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, yeni anlaşmanın sınır bölgelerine bölgesel gözlemciler yerleştirilmesini içerdiğini belirtti.
Hasan, “28 Temmuz’dan sonra ateşkes yürürlükte olmasına rağmen bazı küçük ihlaller yaşandı. Artık bu ihlaller tamamen son bulmalı” dedi.
Bakan ayrıca, “Her iki ülke ilgili bölgelerden ağır silahlarını çekmeli. İkinci olarak, her iki taraf da sınır hatlarına yerleştirilen mayınları temizlemek, çıkarmak ve imha etmek için adım atmalı” ifadelerini kullandı.
ZİRVE FİLİSTİN PROTESTOSUYLA BAŞLADI
ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a iniş yaptığı sıralarda çok sayıda vicdan sahipleri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımı kınadı.
"Özgür Filsitin" solganları atan grup, Trump'tan Gazze Şeridi'nde ateşkesi sağlamasını, insani yardımın bölgeye ulaştırılmasını ve Filistin Devleti'nin tanınmasını talep etti.
ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını durdurması gerektiğini haykırdı.
KÜRESEL VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINACAK
Trump'ın Asean Zirvesi kapsamında ana gündem maddelerinin yatırım anlaşmaları, Güney Çin denizindeki gerginlikler ve Tayvan'ın geleceği ele alınması bekleniyor.
TRUMP Şİ CİNPİNG İLE GÖRÜŞECEK
ABD Başkanı Donald Trump, Asean Zirvesi'nin ilk durağı Malezya'da temaslarını sürdürmesi ve zirve kapsamında konuşma yapması bekleniyor. Trump'ın Asya turunda Çin Devlet Başkanı Şi Çinging ile görüşecek.
TRUMP MALEZYA'DA
ABD Başkanı Donald Trump, Asean Zirvesi'ne (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) katılmak üzere uçağı Malezya'ya iniş yaptı. Trump'ı Malezya Başbakanı Enver İbrahim karşıladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliler, çalışanlar, işverenler dikkat! Yeni yasa yolda: 16.881 TL maaşa artış, %50'lik BES eklentisi ve primde değişiklik
- Fırtına uyarısı: 55 kilo altındakiler dikkat! Lodos saatte 70 km’ye ulaşacak, Marmara ve Ege alarmda! Bu hafta hava nasıl olacak?
- Öğretmenlerin kasım ayı seminer takvimi 2025 | Kasım ayında seminerler online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- GS-Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?
- Memura 2026 zam oranı hesaplandı: En düşük maaşa +1000 TL ek ile 61.296 lira! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...
- Ege'de 3 öğün yemek, kalacak yer, 80 bin maaş! Buna rağmen çalışacak kimse yok
- Emeklilikte dilekçe detayı kazandırıyor! Yüksek aylık için hesap tablosu oluştu: 4A-4B-4C'liye 2025'te 35.05'lik artış...
- Yapay Zeka iş dünyasını sil baştan yazıyor! 5 yıl içinde hangi meslekler yok olacak?
- Turistik Doğu Ekspresi yeniden başlıyor! Bilet satışları ne zaman ve fiyatlar ne kadar olacak? İşte güzergah bilgileri...
- Askerlik yerleri sorgulama e-Devlet 2025 | MSB son dakika: Kasım ayı cebi geldi mi, nereden öğrenilir?
- 16.881 TL ve üstü maaş alana 32.000 TL ek ilave ödeme! SSK, BAĞ-KUR ve EYT'liye yatacak: Albaraka, Ziraat, Garanti..
- Tüm inandıklarınızı unutun! Saç bakımında doğru sandığımız yanlışlar