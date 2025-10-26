ABD Başkanı Trump Asean Zirvesi için Malezya’da

ABD Başkanı Donald Trump, Asean Zirvesi'ne (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) katılmak üzere Malezya'ya gitti. Trump'ın uçağı Malezya'ya iniş yaparken Başbakan Enver İbrahim tarafından karşılandı. ABD Başkanı çıktığı Asya turu kapsamında yatırım anlaşmaları, Güney Çin denizindeki gerginlikler ve Tayvan'ın geleceği ele alınması beklenirken zirvenin en kritik ayağında ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi olacak.