26 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları ABD Başkanı Trump Asean Zirvesi için Malezya'da
ABD Başkanı Trump Asean Zirvesi için Malezya’da

ABD Başkanı Trump Asean Zirvesi için Malezya'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.10.2025 05:52
ABD Başkanı Donald Trump, Asean Zirvesi'ne (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) katılmak üzere Malezya'ya gitti. Trump'ın uçağı Malezya'ya iniş yaparken Başbakan Enver İbrahim tarafından karşılandı. ABD Başkanı çıktığı Asya turu kapsamında yatırım anlaşmaları, Güney Çin denizindeki gerginlikler ve Tayvan'ın geleceği ele alınması beklenirken zirvenin en kritik ayağında ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi olacak.
ABD Başkanı Trump Asean Zirvesi için Malezya’da
ABD Başkanı Trump Asean Zirvesi için Malezya’da
ABD Başkanı Trump Asean Zirvesi için Malezya'da
Pakistan’da ölümcül hava kirliliği!
Pakistan'da "ölümcül" hava kirliliği!
123 yıllık tarihi yapı Trump’ın emriyle yıkıldı
123 yıllık tarihi yapı Trump'ın emriyle yıkıldı
Rus ordusu Kiev’i vurdu: 2 ölü, 13 yaralı
Rus ordusu Kiev'i vurdu: 2 ölü, 13 yaralı
İspanya’da filmleri aratmayan kovalamaca!
İspanya'da filmleri aratmayan kovalamaca!
ABD Venezuela kaynaklarına çökecek mi?
ABD Venezuela kaynaklarına çökecek mi?
Trump venezuela’ya operasyon dedi! A Haber’de çarpıcı analiz: Senato yeşil ışık yakmış değil
Trump "venezuela'ya operasyon" dedi! A Haber'de çarpıcı analiz: Senato yeşil ışık yakmış değil
ABD Venezuela’nın kaynaklarına çökecek mi? Uyuşturucu bahane amaç petrole el koymak
ABD Venezuela'nın kaynaklarına çökecek mi? "Uyuşturucu bahane amaç petrole el koymak"
ABD Gazze’deki ateşkese uyumu doğrulamak için dron uçurmaya başladı
ABD Gazze'deki ateşkese uyumu doğrulamak için dron uçurmaya başladı
Yıkıntılar içinde bir şehir: Gazze!
Yıkıntılar içinde bir şehir: Gazze!
Video çeken çocuk trenin çarpmasıyla hayatını kaybetti
Video çeken çocuk trenin çarpmasıyla hayatını kaybetti
ABD, Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye saldırdı
ABD, Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye saldırdı
Daha Fazla Video Göster