CANLI | ABD Başkanı Donald Trump'tan Asya çıkarması! ABD ve Çin ön anlaşmaya vardı
ABD Başkanı Donald Trump, ASEAN Zirvesi'ne (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) katılmak üzere Malezya'ya gitti. Tayland ile Kamboçya arasındaki ateşkes imza törenine katılan ABD Başkanı'nın beraberindeki heyet Çin ile tarifeler noktasında ön anlaşmaya varıldığını duyurdu. Diğer taraftan ASEAN Zirvesi'nin en kritik ayağında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi olacak.
ABD Başkanı Donald Trump, ASEAN Zirvesi'ne (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) katılmak üzere Malezya'da.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...
TİCARET SAVAŞI SON MU BULUYOR?
ABD ve Çin heyetleri, Malezya'daki müzakerelerin ardından karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için ön çerçevede anlaşmaya vardıklarını bildirdi.
ABD ve Çin yetkilileri, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini yeniden dengelemek ve mevcut gerilimleri yönetmek amacıyla kapsamlı görüşmeler yürüttü. Taraflar, hem önceden alınmış kararların uygulanması hem de gelecekteki sorunların çözüme kavuşturulması konusunda ilerleme kaydetti.
ABD: ÇİN’İN NADİR TOPRAK KISITLAMALARINDA ERTELEME MÜMKÜN
ABD Hazine Bakanlığı’ndan Bessent, NBC’ye verdiği röportajda, Çin’in nadir topraklar üzerindeki kısıtlamalarını ertelemenin mümkün olacağını belirtti. Bessent, “Bu konuda nihai kararları Başkan Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping verecek. Ancak daha dengeli bir ticaret tartışması yapabileceğiz ve Çin mallarına %100 tarife uygulanmasının önüne geçilebilecek” dedi.
Bessent ayrıca, Çin’in ticaret anlaşması yapmaya hazır olduğunu ve iki tarafın sorunları yapıcı bir şekilde ele alma konusunda istekli olduğunu vurguladı.
ÇİN’DEN EŞİT DİYALOG VE KONSÜLTASYON ÇAĞRISI
Çin Başbakan Yardımcısı He, Xinhua’ya yaptığı açıklamada, ABD ve Çin’in birbirlerinin kaygılarını eşit diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde ele alması gerektiğini söyledi. He, ayrıca “Varılan mutabakatı birlikte uygulamalıyız” ifadelerini kullandı ve iki ülkenin “ortada buluşmasını” umduğunu belirtti.
ÇİN TİCARET HEYETİ: SORUNLAR DERİNLEMESİNE GÖRÜŞÜLDÜ
Çin’in başlıca ticaret müzakerecisi Li, ABD ile yapılan görüşmelerin kapsamlı ve samimi olduğunu açıkladı. Li, şunları belirtti:
Taraflar, mevcut sorunları uygun şekilde ele alacak çözümleri görüştü.
Çin, kendi çıkarlarını koruma konusunda kararlı.
301 liman ücretleri, ihracat kontrolleri, tarifeler ve ticaretin genişletilmesi konuları detaylı şekilde konuşuldu.
Fentanil konusuna da görüşmelerde yer verildi.
Görüşmeler sırasında ABD-Çin ticaret ilişkilerindeki son aylardaki dalgalanmalar ele alındı ve bunların önlenmesi hedeflendi.
Taraflar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi konusunda uzlaşıya varıldı.
Li, iki tarafın “sorunları derinlemesine ve açık bir şekilde tartıştığını” ve Çin’in ticaret ilişkilerinde istikrarlı bir ortam görmek istediğini vurguladı.
GELECEK ADIMLAR VE ANLAŞMALARIN ÇERÇEVESİ
Görüşmelerin ön çerçevesi, tarafların birbirlerinin kaygılarını dikkate alarak daha dengeli bir ticaret ilişkisi kurma iradesi üzerine kuruldu. Çin ve ABD, hem var olan mutabakatların uygulanması hem de gelecekteki anlaşmazlıkların önüne geçmek için iletişimi artırma konusunda hemfikir.
Bessent’in açıklamalarına göre, Trump ve Şi Cinping’in alacağı nihai kararlarla, nadir topraklar kısıtlamaları, tarifeler ve ticaretin genişletilmesi gibi kritik alanlarda önemli adımlar atılması bekleniyor.
TRUMP-Şİ GÖRÜŞMESİ... TİCARET SAVAŞI SON BULACAK MI?
TAYLAND VE KAMBOÇYA ARASINDA ATEŞKES
ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun ilk durağı olan Malezya’da, Tayland ile Kamboçya arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ortak imzacı olarak katıldı.
Anlaşma, bu yıl yaşanan kanlı sınır çatışmalarının ardından, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet tarafından, Trump ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in huzurunda imzalandı.
18 KAMBOÇYALI ESİR SERBEST BIRAKILACAK
Kamboçya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre anlaşma kapsamında, insani gerekçelerle 18 Kamboçyalı savaş esiri serbest bırakılacak.
İki komşu ülke, Trump'ın da arabuluculuk yaptığı ilk ateşkesi Temmuz ayı sonunda kabul etmişti. Ancak o tarihten bu yana taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçlamaya devam ediyordu.
Malezya’ya giderken açıklama yapan Trump, “Kamboçya ve Tayland arasında gururla arabuluculuk yaptığım büyük bir barış anlaşması…” ifadelerini kullandı.
İmza töreninde konuşan Trump, süreci “tarihi bir adım” sözleriyle nitelendirdi ve hem Anutin’i hem de Hun Manet’i anlaşmaya vardıkları için tebrik etti.
"ARTIK İHLALLER SON BULMALI"
Ancak analistlere göre, iki Güneydoğu Asya ülkesi arasında nihai ve kapsamlı bir barış anlaşmasına henüz varılmış değil.
ASEAN adına müzakerelerde aktif rol alan Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, yeni anlaşmanın sınır bölgelerine bölgesel gözlemciler yerleştirilmesini içerdiğini belirtti.
Hasan, “28 Temmuz’dan sonra ateşkes yürürlükte olmasına rağmen bazı küçük ihlaller yaşandı. Artık bu ihlaller tamamen son bulmalı” dedi.
Bakan ayrıca, “Her iki ülke ilgili bölgelerden ağır silahlarını çekmeli. İkinci olarak, her iki taraf da sınır hatlarına yerleştirilen mayınları temizlemek, çıkarmak ve imha etmek için adım atmalı” ifadelerini kullandı.
ZİRVE FİLİSTİN PROTESTOSUYLA BAŞLADI
ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a iniş yaptığı sıralarda çok sayıda vicdan sahipleri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımı kınadı.
"Özgür Filsitin" solganları atan grup, Trump'tan Gazze Şeridi'nde ateşkesi sağlamasını, insani yardımın bölgeye ulaştırılmasını ve Filistin Devleti'nin tanınmasını talep etti.
ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını durdurması gerektiğini haykırdı.
KÜRESEL VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINACAK
Trump'ın Asean Zirvesi kapsamında ana gündem maddelerinin yatırım anlaşmaları, Güney Çin denizindeki gerginlikler ve Tayvan'ın geleceği ele alınması bekleniyor.
TRUMP Şİ CİNPİNG İLE GÖRÜŞECEK
ABD Başkanı Donald Trump, Asean Zirvesi'nin ilk durağı Malezya'da temaslarını sürdürmesi ve zirve kapsamında konuşma yapması bekleniyor. Trump'ın Asya turunda Çin Devlet Başkanı Şi Çinging ile görüşecek.
TRUMP MALEZYA'DA
ABD Başkanı Donald Trump, Asean Zirvesi'ne (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) katılmak üzere uçağı Malezya'ya iniş yaptı. Trump'ı Malezya Başbakanı Enver İbrahim karşıladı.
