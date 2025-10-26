CANLI | ABD Başkanı Donald Trump'tan Asya çıkarması! ABD ve Çin ön anlaşmaya vardı

12:59 26 Ekim 2025

ABD ve Çin heyetleri, Malezya'daki müzakerelerin ardından karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için ön çerçevede anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

ABD ve Çin yetkilileri, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini yeniden dengelemek ve mevcut gerilimleri yönetmek amacıyla kapsamlı görüşmeler yürüttü. Taraflar, hem önceden alınmış kararların uygulanması hem de gelecekteki sorunların çözüme kavuşturulması konusunda ilerleme kaydetti.

ABD: ÇİN’İN NADİR TOPRAK KISITLAMALARINDA ERTELEME MÜMKÜN

ABD Hazine Bakanlığı’ndan Bessent, NBC’ye verdiği röportajda, Çin’in nadir topraklar üzerindeki kısıtlamalarını ertelemenin mümkün olacağını belirtti. Bessent, “Bu konuda nihai kararları Başkan Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping verecek. Ancak daha dengeli bir ticaret tartışması yapabileceğiz ve Çin mallarına %100 tarife uygulanmasının önüne geçilebilecek” dedi.

Bessent ayrıca, Çin’in ticaret anlaşması yapmaya hazır olduğunu ve iki tarafın sorunları yapıcı bir şekilde ele alma konusunda istekli olduğunu vurguladı.

ÇİN’DEN EŞİT DİYALOG VE KONSÜLTASYON ÇAĞRISI

Çin Başbakan Yardımcısı He, Xinhua’ya yaptığı açıklamada, ABD ve Çin’in birbirlerinin kaygılarını eşit diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde ele alması gerektiğini söyledi. He, ayrıca “Varılan mutabakatı birlikte uygulamalıyız” ifadelerini kullandı ve iki ülkenin “ortada buluşmasını” umduğunu belirtti.

ÇİN TİCARET HEYETİ: SORUNLAR DERİNLEMESİNE GÖRÜŞÜLDÜ

Çin’in başlıca ticaret müzakerecisi Li, ABD ile yapılan görüşmelerin kapsamlı ve samimi olduğunu açıkladı. Li, şunları belirtti:

Taraflar, mevcut sorunları uygun şekilde ele alacak çözümleri görüştü.

Çin, kendi çıkarlarını koruma konusunda kararlı.

301 liman ücretleri, ihracat kontrolleri, tarifeler ve ticaretin genişletilmesi konuları detaylı şekilde konuşuldu.

Fentanil konusuna da görüşmelerde yer verildi.

Görüşmeler sırasında ABD-Çin ticaret ilişkilerindeki son aylardaki dalgalanmalar ele alındı ve bunların önlenmesi hedeflendi.

Taraflar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi konusunda uzlaşıya varıldı.

Li, iki tarafın “sorunları derinlemesine ve açık bir şekilde tartıştığını” ve Çin’in ticaret ilişkilerinde istikrarlı bir ortam görmek istediğini vurguladı.

GELECEK ADIMLAR VE ANLAŞMALARIN ÇERÇEVESİ

Görüşmelerin ön çerçevesi, tarafların birbirlerinin kaygılarını dikkate alarak daha dengeli bir ticaret ilişkisi kurma iradesi üzerine kuruldu. Çin ve ABD, hem var olan mutabakatların uygulanması hem de gelecekteki anlaşmazlıkların önüne geçmek için iletişimi artırma konusunda hemfikir.

Bessent’in açıklamalarına göre, Trump ve Şi Cinping’in alacağı nihai kararlarla, nadir topraklar kısıtlamaları, tarifeler ve ticaretin genişletilmesi gibi kritik alanlarda önemli adımlar atılması bekleniyor.