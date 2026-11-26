ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya-Ukrayna savaşı, İran'daki çatışmalar ve İttifak içindeki savunma harcamalarının artmasını ele aldıkları görüşme gerçekleştirdi.

Trump ve Rutte, Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago konutunda bir araya geldi.



Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından iki isim ortak açıklama yayımladı.



Açıklamada, "Toplantı oldukça etkileyici geçti; ana gündem maddeleri arasında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve İran'daki çatışma yer alırken, Lahey ve Ankara'daki zirvelerde birlikte elde ettiğimiz tüm önemli başarılar da ele alındı." ifadeleri kullanıldı.



Rusya'ya savaşın yayılmasına yol açacak kasıtlı ya da kasıtsız tüm eylemlerden kaçınma çağrısı yapılan açıklamada, toplantıda bir an önce bu savaşa barışçıl bir çözüm bulunmasının öneminin vurgulandığı aktarıldı.



Açıklamada, görüşmede hem ABD hem de NATO içinde savunma harcamaları ve sanayi altyapısına yönelik yatırımların artırılmasının sürdürülmesinin öneminden bahsedildiği belirtildi.