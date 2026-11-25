ABD'nin İran'daki Devrim Muhafızları planı gündemdeyken Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan harekete geçiyor
NBC'nin gündeme taşıdığı İran'a yönelik olası ABD saldırısı iddiası bölgede tansiyonu yükseltirken, Husilerin Riyad'a düzenlediği füze saldırısı yeni bir güvenlik krizini tetikledi. A Haber İslamabad Muhabiri Fakhur Rahman, Pakistan'ın gelişmelere ilişkin tutumunu ve hafta sonu gerçekleşmesi beklenen Mekke Savunma İttifakı toplantısının gündemini aktardı.
Orta Doğu'da gerilim yeni bir boyuta taşınıyor. ABD'nin İran'daki Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimlerini hedef alabileceği yönündeki iddialar gündeme gelirken, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik füze saldırısı bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı. Gözler şimdi Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın da gündeminde bulunan Mekke Savunma İttifakı'nın kritik toplantısına çevrildi.
A Haber İslamabad Muhabiri Fakhur Rahman, canlı yayında yaptığı değerlendirmede NBC'nin gündeme taşıdığı ABD'nin olası saldırı planına ilişkin dikkat çekici bilgiler paylaştı.
ABD'NİN İRAN PLANI: DEVRİM MUHAFIZLARI HEDEFTE!
Amerikan medyasında gündeme gelen olası saldırı senaryosunu değerlendiren Rahman, ABD'nin İran'da Devrim Muhafızları'nın üst düzey yetkililerini hedef alabileceği ihtimaline dikkat çekti.
Pakistan'daki askeri gözlemcilerin de bu yönde değerlendirmelerde bulunduğunu aktaran Rahman, İranlı siyasetçi ve eski Devrim Muhafızları komutanı Muhsin Rezai'nin de olası hedefler arasında yer alabileceğini ifade etti.
Rahman, olası saldırının İran Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı veya Dışişleri Bakanı gibi isimlerden ziyade doğrudan Devrim Muhafızları'nın üst düzey kadrosuna yönelik olabileceğini belirtti.
RİYAD'A FÜZE SALDIRISI! YARALILAR VAR
Bölgede tansiyonu yükselten bir diğer gelişme ise Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısı oldu.
Rahman'ın aktardığı bilgilere göre, Riyad'daki finans merkezinin hedef alındığı füze saldırısında bazı kişiler yaralandı. Yaralananlar arasında Suudi Arabistan vatandaşlarının yanı sıra yabancıların da bulunduğu belirtildi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı saldırıyı sert bir dille kınadı. İslamabad yönetimi, Suudi Arabistan'ın kendisini savunma hakkına güçlü destek verdiğini açıkladı.
GÖZLER MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI'NDA! HUSİLERE KARŞI KRİTİK KARAR ÇIKABİLİR
Riyad'a yönelik saldırının ardından dikkatler hafta sonu yapılması beklenen Mekke Ortak Savunma İttifakı toplantısına çevrildi.
Pakistan Başbakanı'nın da katılması beklenen toplantıda, bölgedeki son gelişmelerin ve özellikle Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.
A Haber İslamabad Muhabiri Fakhur Rahman, ittifakın savunma amaçlı bir anlaşma olarak tanımlandığını hatırlatarak, Pakistan ve Türkiye'nin Yemen'de Husilere karşı doğrudan bir askeri operasyona katılacağı yönünde şu aşamada somut bir gelişme bulunmadığını vurguladı.
Bununla birlikte Rahman, toplantıda Husilerin saldırılarına karşı önemli kararların gündeme gelebileceğine işaret etti.
İTTİFAKA YENİ ÜYELER Mİ KATILACAK?
Toplantının bir diğer önemli başlığı ise ittifakın genişlemesi olacak.
Rahman'ın aktardığına göre Endonezya ve Suriye'nin de ittifaka katılmak isteyen ülkeler arasında bulunduğu belirtildi. Ayrıca Mısır askerlerinin Suudi Arabistan'a gönderilmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.
Bölgedeki askeri ve diplomatik hareketliliğin arttığı bir dönemde gerçekleşmesi beklenen toplantının, ortak savunma mekanizmasının geleceği açısından kritik sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.