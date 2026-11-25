Rahman, olası saldırının İran Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı veya Dışişleri Bakanı gibi isimlerden ziyade doğrudan Devrim Muhafızları'nın üst düzey kadrosuna yönelik olabileceğini belirtti.

Pakistan'daki askeri gözlemcilerin de bu yönde değerlendirmelerde bulunduğunu aktaran Rahman, İranlı siyasetçi ve eski Devrim Muhafızları komutanı Muhsin Rezai'nin de olası hedefler arasında yer alabileceğini ifade etti.

Orta Doğu'da gerilim yeni bir boyuta taşınıyor. ABD'nin İran'daki Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimlerini hedef alabileceği yönündeki iddialar gündeme gelirken, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik füze saldırısı bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı. Gözler şimdi Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın da gündeminde bulunan Mekke Savunma İttifakı'nın kritik toplantısına çevrildi.

İran'ın Tahran kentindeki Tacrish Meydanı'nda sivillere yönelik askeri eğitim merkezinde Devrim Muhafızları (IRGC) mensupları görülüyor. 2 Kasım 2026. (Foto: REUTERS)

RİYAD'A FÜZE SALDIRISI! YARALILAR VAR

Bölgede tansiyonu yükselten bir diğer gelişme ise Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısı oldu.

Rahman'ın aktardığı bilgilere göre, Riyad'daki finans merkezinin hedef alındığı füze saldırısında bazı kişiler yaralandı. Yaralananlar arasında Suudi Arabistan vatandaşlarının yanı sıra yabancıların da bulunduğu belirtildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı saldırıyı sert bir dille kınadı. İslamabad yönetimi, Suudi Arabistan'ın kendisini savunma hakkına güçlü destek verdiğini açıkladı.

GÖZLER MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI'NDA! HUSİLERE KARŞI KRİTİK KARAR ÇIKABİLİR

Riyad'a yönelik saldırının ardından dikkatler hafta sonu yapılması beklenen Mekke Ortak Savunma İttifakı toplantısına çevrildi.

Pakistan Başbakanı'nın da katılması beklenen toplantıda, bölgedeki son gelişmelerin ve özellikle Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

A Haber İslamabad Muhabiri Fakhur Rahman, ittifakın savunma amaçlı bir anlaşma olarak tanımlandığını hatırlatarak, Pakistan ve Türkiye'nin Yemen'de Husilere karşı doğrudan bir askeri operasyona katılacağı yönünde şu aşamada somut bir gelişme bulunmadığını vurguladı.