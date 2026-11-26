ABD'de federal mahkeme, Başkan Donald Trump'ın doğuştan vatandaşlığı kısıtlamayı amaçlayan yeni kararnamelerinin uygulanmasını durdurdu.

Başkent Washington'daki Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Christopher Cooper, Başkan Trump'ın konuya dair 6 Ağustos'ta imzaladığı yeni kararnamelere yönelik ihtiyati tedbir kararı verdi.



Karar, federal kurumların Trump'ın doğuştan vatandaşlığın kapsamını daraltmayı ve "doğum turizmi" olarak adlandırılan uygulamayı hedef alan yeni kararnamelerini uygulamasını engelliyor.



Cooper, hükmünün gerekçesinde Yüksek Mahkemenin önceki kararına işaret ederek "Yüksek Mahkemenin de açıkça ortaya koyduğu üzere, Başkan, ABD sınırları içinde doğan ve ABD yasalarına tabi olan çocuklar için doğuştan vatandaşlık hakkına yeni istisnalar getiremez." ifadelerini kullandı.



Ayrıca Yargıç Cooper, "Vatandaşlık yasası, ABD'de doğan hemen hemen tüm çocuklara vatandaşlık vadeder. Federal kurumların Anayasa'ya ve federal yasalara uymasının her zaman kamu yararına olduğunu söylemeye gerek bile yok." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?



Trump, göreve başladığı 20 Ocak 2025'te ABD'de yasa dışı ya da geçici olarak bulunan ebeveynlerin çocuklarına doğuştan vatandaşlık tanınmamasını öngören kararname imzalamış, kararname federal mahkemelerce durdurulmuştu.



ABD Yüksek Mahkemesi 30 Haziran 2026'da 6'ya karşı 3 oyla tedbir kararını onayarak kararnamenin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.



Trump ise 6 Ağustos'ta vatandaşlık hakkı bulunmayan kişiler kategorilerini genişleten ve çocuğunun vatandaşlık kazanması için geçici vizeyle ABD'ye gelenleri kapsayan "doğum turizmi" uygulamasını da yasaklamak üzere iki kararnameyi daha imzalamıştı.