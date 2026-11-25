Ukrayna'nın Bingazi Limanı'ndaki Rus gemisine saldırısında 2 asker öldü!

Libya'nın doğusundaki Ulusal Ordu, Ukrayna'nın 22 Kasım'da Bingazi Limanı'nda demirli Rus ordusuna ait gemiye düzenlediği saldırıda yaralanan bir yarbay ve bir teğmenin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce saldırıya ilişkin görüntüleri paylaşarak saldırıların arkasında Kiev'in bulunduğunu doğrulamıştı.