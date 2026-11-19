ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik yeni bir geniş çaplı saldırı planını değerlendirdiği öne sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin konuya yakın ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'yi İsrail güçleriyle İran'a yönelik 4 ila 7 günlük hava saldırısına katılmaya ikna etmek için yoğun çaba gösteriyor.



Kaynaklar, Trump'ın İsrail'in, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) envanterini yeniden oluşturduğuna, kimyasal ve biyolojik silah programlarını da ilerlettiğine ilişkin uyarılarını dikkate aldığı ve bu kapsamda İran'a yönelik yeni bir geniş çaplı saldırı planını değerlendirdiğini iddia etti.



ABD'li kaynaklardan biri Trump'ın ABD'nin fiilen savaşı kaybettiği yönündeki eleştirilere karşı hassas olduğunu vurgularken ABD'li diğer kaynak ise İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması için tüm seçeneklerin başkanın masasında olduğunu belirtti.