Beşikten mezara aynı kin: İsrail’de nefret söylemi çocuklara indi! Filistinli çocukların öldürülmesini savundular!
İsrail toplumunda Filistinlilere yönelik ırkçılık ve nefretin ulaştığı dehşet verici boyut, sosyal medyada paylaşılan yeni görüntülerle bir kez daha tescillendi. Filistinli içerik üreticisi Hamza Sadi'nin İsrailli siviller ve küçük çocuklarla yaptığı canlı yayınlarda kaydedilen sözler insanlığın kanını dondurdu.
İsrail televizyonlarında Gazze'de sel sularıyla boğuşan mazlumlarla alay edilmesinin ardından, bu kez sosyal medyadaki canlı yayınlara yansıyan görüntüler tepki çekti.
ATV'nin haberine göre, Filistinli dijital içerik üreticisi Hamza Sadi'nin sosyal medya platformları üzerinden rastgele bağlandığı İsrailli siviller ve çocuklarla yaptığı görüşmeler, ırkçı zihniyetin ulaştığı tehlikeli boyutu kayıtlara geçirdi.
Görüşmelerde karşısındaki kişilere Filistinliler hakkındaki düşüncelerini ve ordudaki geçmişlerini soran Sadi, aldığı insanlık dışı yanıtlarla işgal toplumunun içine düştüğü ahlaki çöküşü belgeledi.
CANİDEN KAN DONDURAN İTİRAF: "LÜBNAN VE GAZZE'DE ÇOCUKLARI ÖLDÜRDÜM"
Hamza Sadi'nin canlı yayınına katılan ve İsrail ordusunda görev yaptığını belirten bir şahıs, bebek ve çocuk katliamını açıkça savunarak, "Lübnan, Gazze ve İran'da çocukları ve bebekleri bizzat öldürdüm." sözleriyle işlediği savaş suçlarını pişkin bir tavırla itiraf etti.
Bir başka canlı yayında ise Gazze Şeridi'nde abluka altında yaşayan 1 milyon masum çocuğun durumu hatırlatılarak bu çocukların ölmesini isteyip istemediği sorulan bir diğer İsrailli sivil, "Gazze'dekilerin tamamının ölmesini istiyorum." ifadelerini kullanarak soykırıma açık desteğini ortaya koydu.