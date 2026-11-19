KÜÇÜK ÇOCUKLARIN DİLİNE KADAR İNEN KİRLİ NEFRET Yayınlarda en dikkat çekici ve ürkütücü tablo ise küçük yaştaki İsrailli çocukların tavırlarında görüldü. Hamza Sadi'nin kendisini Filistinli olarak tanıtması üzerine ekrandaki çocukların ve gençlerin sergilediği nefret dili kameraya anbean yansıdı.

Sosyal medya canlı yayınına katılan çocuk yaştaki İsraillilerin, "Tüm Filistinlilerden nefret ediyoruz, hepsinin yok olmasını istiyoruz." ve "Bütün Araplar ölsün." şeklinde ırkçı ve soykırımcı ifadeler kullanması, nefret propagandasının anaokulundan itibaren nasıl işlendiğini kanıtladı.

NEFRET ZİHNİYETİ SADECE NETANYAHU İLE SINIRLI DEĞİL Sosyal medyada yayılan ve geniş yankı uyandıran bu vahim görüntüler, Filistin halkına yönelik vahşet ve düşmanlığın sadece Başbakan Binyamin Netanyahu ve kabinesindeki aşırı sağcı bakanlarla sınırlı olmadığını bir kez daha gösterdi.