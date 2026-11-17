İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ülkesinin günümüzde dünyanın iki büyük gücüne karşı direnebildiğini belirterek, "ABD'yi Güney Kutbu'na kadar geri süreceğiz." dedi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre Abdullahi, ABD'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.



İran Silahlı Kuvvetleri Donanmasının ABD'nin deniz gücüne karşı etkili operasyonlar yürüttüğünü ve başarı elde ettiğini söyleyen Abdullahi, "ABD'yi Güney Kutbu'na kadar geri süreceğiz. ABD'liler bu girişimimizi beklesin." ifadelerini kullandı.



Abdullahi, ülkesinin günümüzde dünyanın iki büyük gücüne karşı direnebildiğini belirterek, İran halkının ve ordusunun savaşa ilişkin zorlu sınavı başarıyla geçtiğini vurguladı ve "düşman" pişman olana kadar eylemlerin devam etmesi gerektiğini kaydetti.