ABD Başkanı Donald Trump, Manila'da Japonya, Hindistan ve Avustralya liderleriyle bir araya gelerek Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) kapsamında temaslarda bulundu. Görüşmelerde Hint-Pasifik güvenliği, deniz kuvvetleri iş birliği, yapay zekâ ve kritik mineraller gündeme geldi.

Zirve kapsamında yaptığı açıklamalarda uluslararası gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendiren Trump, özellikle İran'ın nükleer programı, Çin ile ilişkiler ve Ukrayna savaşı hakkında dikkat çekici mesajlar verdi.

İRAN'A NÜKLEER SİLAH MESAJI: BU KONUYU ÇOK CİDDİYE ALIYORUZ

Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, Washington yönetiminin bu konuyu son derece ciddiye aldığını belirtti.

ABD Başkanı, "Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. Nükleer silaha sahip olamamalarının nedeni de bu" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklaması, Washington'ın İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme konusundaki kararlı tutumunu bir kez daha ortaya koydu.

Şİ VE PUTİN'E UKRAYNA ÇAĞRISI

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna savaşını da görüşmek istediğini belirtti.

ABD Başkanı, iki liderden savaşın sona erdirilmesine yardımcı olmalarını isteyeceğini söyledi.

Putin ile ayrıca ikili bir görüşme yapma ihtimaline ilişkin soruya ise Trump, "Müsait olsaydı yapardım" yanıtını verdi.