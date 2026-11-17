Trump'tan İran'ın nükleer programına sert mesaj! Şi ve Putin'den Ukrayna savaşını bitirmelerini isteyecek
ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler'in başkenti Manila'da Japonya, Hindistan ve Avustralya liderleriyle QUAD görüşmesi gerçekleştirdi. Zirve öncesi ve sonrasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Trump, İran'ın nükleer silah edinmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. Nükleer silaha sahip olamamalarının nedeni de bu" dedi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yardımcı olmalarını isteyeceğini belirten Trump, Tayvan meselesini de Şi ile görüşeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Manila'da Japonya, Hindistan ve Avustralya liderleriyle bir araya gelerek Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) kapsamında temaslarda bulundu. Görüşmelerde Hint-Pasifik güvenliği, deniz kuvvetleri iş birliği, yapay zekâ ve kritik mineraller gündeme geldi.
Zirve kapsamında yaptığı açıklamalarda uluslararası gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendiren Trump, özellikle İran'ın nükleer programı, Çin ile ilişkiler ve Ukrayna savaşı hakkında dikkat çekici mesajlar verdi.
İRAN'A NÜKLEER SİLAH MESAJI: BU KONUYU ÇOK CİDDİYE ALIYORUZ
Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, Washington yönetiminin bu konuyu son derece ciddiye aldığını belirtti.
ABD Başkanı, "Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. Nükleer silaha sahip olamamalarının nedeni de bu" ifadelerini kullandı.
Trump'ın açıklaması, Washington'ın İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme konusundaki kararlı tutumunu bir kez daha ortaya koydu.
Şİ VE PUTİN'E UKRAYNA ÇAĞRISI
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna savaşını da görüşmek istediğini belirtti.
ABD Başkanı, iki liderden savaşın sona erdirilmesine yardımcı olmalarını isteyeceğini söyledi.
Putin ile ayrıca ikili bir görüşme yapma ihtimaline ilişkin soruya ise Trump, "Müsait olsaydı yapardım" yanıtını verdi.
TAYVAN MESELESİNİ Şİ CİNPİNG GÜNDEME GETİRECEK
Trump, Çin ile yaşanan görüş ayrılıklarına ilişkin değerlendirmesinde, tarafların bu farklılıkları oldukça iyi yönettiğini savundu.
"Bu iki farklı görüş meselesi" diyen Trump, Tayvan konusunun da gündeme gelmesini beklediğini belirterek, "Şi'nin bu konuyu gündeme getireceğinden eminim" ifadelerini kullandı.
KİM JONG-UN İLE GÖRÜŞME SİNYALİ
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesine katılması ve kendisiyle görüşme ihtimali hakkında da konuşan Trump, Kim'in bir görüşme yapmak istediğini söyledi.
Trump, "Benimle görüşmek ister. Ne olacağını göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
QUAD'DAN DENİZ GÜVENLİĞİ VE DENİZALTI HAMLESİ
Japonya, Hindistan ve Avustralya liderleriyle gerçekleştirdiği QUAD görüşmesini değerlendiren Trump, ittifakın dünyanın en başarılı ortaklıklarından bazılarını temsil ettiğini söyledi.
ABD'nin ortaklarıyla olağanüstü ilişkilere sahip olduğunu ve yakın koordinasyon içinde çalıştıklarını belirten Trump, Güneydoğu Asya'daki güçlü ilişkilerine de dikkat çekti.
Denizaltı savunma faaliyetlerinin giderek daha önemli hale geldiğini vurgulayan Trump, ABD denizaltılarının üstün performansına işaret ederek Avustralya ile bu alanda birlikte çalıştıklarını ifade etti.
Trump, QUAD kapsamında deniz karakol uçaklarının da yer alacağı bir tatbikat düzenleneceğini açıkladı.
YAPAY ZEKÂ VE SÜPER ZEKÂ İÇİN 85 MİLYON DOLARLIK AÇIKLAMA
Trump'ın açıklamalarında teknoloji ve yapay zekâ da önemli yer tuttu.
ABD Başkanı, süper zekâ alanındaki çalışmaları ilerletmek için çaba gösterdiklerini belirterek, bu teknolojinin geleceğinin ABD ile aynı değerleri paylaşan ülkelerin elinde olmasını istediklerini söyledi.
Trump, güvenilir süper zekâya erişim için 85 milyon dolar harcandığını ifade etti.
QUAD kapsamında yeni bir yapay zekâ hızlandırıcısının da hayata geçirileceğini duyuran Trump, teknolojik gelişmelerde uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.
NVIDIA VE ULUSAL GÜVENLİK VURGUSU
Trump, NVIDIA'nın ulusal güvenlik girişimi başlatmasını olumlu karşıladığını belirterek, şirketin bu yöndeki adımını iyi bir fikir olarak değerlendirdi.
Yapay zekâ ve ileri teknoloji alanında ulusal güvenliğin önemine işaret eden Trump, ABD'nin bu alandaki çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
KRİTİK MİNERALLER VE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ GÜNDEMDE
Trump, QUAD ortaklarıyla nadir toprak elementleri konusunda da yakın iş birliği yürüttüklerini söyledi.
Kritik mineraller alanında ABD'nin geçmişte geç kaldığını ancak artık önemli ilerleme kaydettiğini savunan Trump, "Çok geç kaldık ve şimdi kritik mineraller konusunda çok erken aşamadayız" ifadelerini kullandı.
Bu açıklamalar, Washington'ın stratejik madenler ve tedarik zincirleri konusunda yeni ortaklıklar geliştirme hedefini ortaya koydu.
DEUTSCHE BANK SIZINTISINA TEPKİ
Trump, Deutsche Bank ile ilgili gündeme gelen bilgi sızıntısı hakkında da konuştu.
Söz konusu bilgilerin paylaşılmasının yasa dışı olduğunu savunan ABD Başkanı, "Bunu yapmaları yasa dışı" ifadelerini kullandı.