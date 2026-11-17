ABD ile İran arasındaki savaşta gerilim yeni bir boyuta taşındı. CNN International'ın özel haberine göre ABD istihbaratı, İran'ın Washington'da kirli bomba veya kimyasal silah kullanarak Trump yönetiminin üst düzey isimlerini hedef alabilecek planlar geliştirdiğini tespit etti. Belirli hedeflerin ve konumların yer aldığı iddialar üzerine ABD yönetimi acil güvenlik hazırlıklarına başladı.

ABD ile İran arasındaki savaşta karşılıklı tehditler giderek büyürken Washington'dan dünya gündemine bomba gibi düşen bir iddia geldi. CNN International'ın özel haberine göre ABD istihbaratı, İran'ın ABD'nin başkentinde kirli bomba veya kimyasal silahla saldırı düzenlemeye yönelik planlar geliştirdiğine ilişkin yeni bilgiler elde etti. CNN'in yedi ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre Tahran'ın olası saldırı planlarında hedefte Trump yönetiminin üst düzey yetkilileri bulunuyor. İstihbarat kaynakları, söz konusu planlamanın belirli hedefleri ve saldırı noktalarını içerdiğini öne sürdü.

CNN International Ekran Görüntüsü (Foto: ahaber.com.tr) İddiaların Washington'da büyük güvenlik endişesine yol açtığı belirtilirken ABD'li yetkililerin olası saldırılara karşı son bir haftada birden fazla toplantı gerçekleştirdiği aktarıldı. Ancak istihbarat kaynakları, bu planlamanın İran'ın yakın zamanda saldırı gerçekleştireceği anlamına gelmediğinin altını çizdi. Tahran'ın olası saldırı seçeneklerini değerlendirdiği, böyle bir operasyonu gerçekleştirebilecek personel ve kapasiteye sahip olup olmadığının ise ABD yönetiminde tartışıldığı belirtildi. WASHINGTON'DA HEDEF VE NOKTALAR BELİRLENDİ İDDİASI! CNN'e konuşan kaynakların en dikkat çekici iddiası, İran'ın olası saldırı planlarının genel bir tehditten ibaret olmadığı yönünde. İki ABD'li yetkili, istihbarat birimlerinin tespit ettiği planlamada belirli konumların ve hedeflerin yer aldığını söyledi. Bu gelişmenin ardından Washington yönetiminin olası saldırı senaryolarına karşı kapsamlı hazırlık başlattığı bildirildi.