Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis çizmeyi aştı! 19 maddelik talep: Maraş'ı istedi, Türk askeri için harekete geçti
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in tek taraflı hazırladığı 19 maddelik öneri paketinin ayrıntıları ortaya çıktı. Rum lider, Maraş'ın iadesini, Türk askeriyle temas kurulmasını ve garantörlüğün tartışılmasını istiyor.
GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Birleşmiş Milletler'e (BM) sunduğu belirtilen 19 maddelik öneri paketinin ayrıntıları Rum basınında yayımlandı.
Rum gazetesi Fileleftheros'ta yer alan haberde, Hristodulidis'in pakette Maraş'ın iadesini, Türk askeriyle temas kurulmasını ve garantörlüğün tartışılmasını istediği, Mağusa Limanı'nın Avrupa Komisyonu himayesinde işletilmesi, toprak ve mülkiyet konularının güvenlik ve garantilerle birlikte ele alınması ve 2017 yılında sonuçsuz kalan Crans-Montana görüşmelerinin yeniden temel alınması talebinde bulunduğu belirtildi.
Hristodulidis'in 19 maddelik paketinde geçiş kapıları ve güven artırıcı önlemlerin yanı sıra Kıbrıs meselesinin siyasi ve askeri boyutlarına ilişkin taleplerin de bulunduğu belirtildi. Rum tarafının tek taraflı hazırladığı pakette, KKTC'nin egemenlik haklarını ve Türkiye'nin adadaki garantörlük konumunu ilgilendiren başlıkların da yer alması dikkat çekti.
MARAŞ'IN İADESİNİ İSTİYOR
Hristodulidis'in paketindeki en dikkat çekici taleplerden biri, Maraş'ın iade edilmesi karşılığında Mağusa Limanı'nın Avrupa Komisyonu himayesinde işletilmesini öngören formül oldu. Rum tarafının 2006 yılında Finlandiya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı sırasında gündeme getirilen öneriyi yeniden gündeme taşıdığı belirtildi. Söz konusu formül, Maraş'ın statüsünün değiştirilmesini ve Mağusa Limanı'nın Avrupa Birliği gözetiminde işletilmesini içeriyor.