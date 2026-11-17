Rum gazetesi Fileleftheros'ta yer alan haberde, Hristodulidis'in pakette Maraş'ın iadesini, Türk askeriyle temas kurulmasını ve garantörlüğün tartışılmasını istediği, Mağusa Limanı'nın Avrupa Komisyonu himayesinde işletilmesi, toprak ve mülkiyet konularının güvenlik ve garantilerle birlikte ele alınması ve 2017 yılında sonuçsuz kalan Crans-Montana görüşmelerinin yeniden temel alınması talebinde bulunduğu belirtildi.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya COP31 Alanı'nda devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, COP 31 Liderler Zirvesi Yüksek Düzeyli Bölüm toplantısında konuşma yaptı. (Foto: AA)

Hristodulidis'in 19 maddelik paketinde geçiş kapıları ve güven artırıcı önlemlerin yanı sıra Kıbrıs meselesinin siyasi ve askeri boyutlarına ilişkin taleplerin de bulunduğu belirtildi. Rum tarafının tek taraflı hazırladığı pakette, KKTC'nin egemenlik haklarını ve Türkiye'nin adadaki garantörlük konumunu ilgilendiren başlıkların da yer alması dikkat çekti.



MARAŞ'IN İADESİNİ İSTİYOR



Hristodulidis'in paketindeki en dikkat çekici taleplerden biri, Maraş'ın iade edilmesi karşılığında Mağusa Limanı'nın Avrupa Komisyonu himayesinde işletilmesini öngören formül oldu. Rum tarafının 2006 yılında Finlandiya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı sırasında gündeme getirilen öneriyi yeniden gündeme taşıdığı belirtildi. Söz konusu formül, Maraş'ın statüsünün değiştirilmesini ve Mağusa Limanı'nın Avrupa Birliği gözetiminde işletilmesini içeriyor.