GKRY İstatistik Servisinin verilerine göre İsrail, 2025'te GKRY'nin en büyük ikinci turizm pazarı oldu. İsrail'den gelen ziyaretçiler, toplam turist girişlerinin yüzde 13'ünü oluşturdu.

İki taraf arasındaki ticaret hacminin 2025'te 600 milyon avroyu aştığı aktarıldı. Aynı dönemde İsrail'in GKRY'deki yatırımlarının enerji, gayrimenkul, teknoloji ve turizm sektörlerinde genişlediği kaydedildi.

Şirketlerin bölgeyi yalnızca bir satış pazarı olarak değil, uluslararası faaliyetlerini sürdürebilecekleri bir merkez olarak değerlendirdiği belirtildi.

İsrail Büyükelçiliğinin açıklamasına göre, iki taraf arasında gelişen ekonomik ilişkiler İsrailli şirketlerin GKRY'ye yönelik yaklaşımını da değiştirdi.

Haberde, bölgede yaşayan bazı İsraillilerin aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) pasaportu taşıdığına dikkat çekildi. Bu nedenle söz konusu kişilerin resmi istatistiklerde İsrail vatandaşı olarak görünmeyebileceği belirtildi.

Büyükelçilik, bu sayının yıllar içinde önemli ölçüde arttığını belirterek, coğrafi yakınlığın yanı sıra İsrail ile GKRY arasındaki yakın ilişkilerin bölgeyi İsrailliler açısından cazip hale getirdiğini kaydetti.

İsrail'in Lefkoşa Büyükelçiliği, Rum kesiminde yayımlanan Phileleftheros gazetesinin dijital haber portalı Philenews'e yaptığı açıklamada, yaklaşık 15-20 bin İsraillinin GKRY'yi evi olarak gördüğünü bildirdi.

Başvuruda kamp alanı ve başka turistik tesislerin de bulunduğu bildirildi.

Yatırımın kapsamına ilişkin açıklamalar ise farklılık gösterdi. Yerel yönetimin başvuruyu 60 konut olarak değerlendirdiği, yatırımcının ise 60 oda planlandığını söylediği aktarıldı.

Söz konusu alımların ağırlıklı olarak 2022'den itibaren gerçekleştirildiği ve parsellerin ayrı ayrı satın alındığı belirtildi.

Philenews'in 8 Mayıs 2026 tarihli haberine göre, Macaristan ve İsrail vatandaşlığı bulunan yatırımcı Uriel Curtis'in şirketi bölgede 94 parsel satın aldı.

Limasol bölgesindeki Trozena köyü bu tartışmaların dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

Ekonomik ilişkilerin yanı sıra arazi alımları ve yaşam alanlarına yönelik projeler de İsraillilerin bölgedeki varlığının kalıcı hale gelip gelmediği tartışmalarını beraberinde getirdi.

İsrail merkezli BaroMar şirketi ile GKRY Enstitüsü arasındaki ortak çalışma da mevcut projelerden biri olarak öne çıktı.

İşbirliğinin araştırma ve teknoloji alanlarına da yayıldığı belirtilirken, enerji depolama, yapay zeka ve siber güvenlik gelecekteki işbirliği alanları arasında gösterildi.

İsrail'in tarım teknolojisi çözümlerinin GKRY'deki koşullarda test edilmesi ve çiftçilere tanıtılması amacıyla pilot gösterim çiftliği kurulması ihtimalinin değerlendirildiği aktarıldı.

Kathimerini'nin haberine göre Polemidia Belediyesi ise proje hakkında kendisine danışılmamasına ve okulun bölgenin trafik ile altyapısına getireceği yüke itiraz etti.

Vakıf, projeyi Yahudi ailelerin eğitim ihtiyaçlarına yönelik bir yatırım olarak tanıtıyor.

Yael Vakfının açıklamasına göre, 50 milyon avroyu aşan yatırımla kurulması planlanan okulun 2027'de açılması ve 1.500 öğrenciye kadar hizmet vermesi hedefleniyor.

İsraillilerin bölgedeki varlığının kalıcı hale geldiği yönündeki tartışmaların bir diğer başlığı ise Limasol'da planlanan Yael Private School oldu.

Projede izinsiz üçüncü kat ve başka eklemeler yapıldığı, durdurma ve yıkım talimatlarının uygulanmadığı bildirildi.

Gazetenin gündeme taşıdığı bir başka örnek ise Latchi'deki otel projesi oldu.

RUM BASININDAN "AYRICALIK" ELEŞTİRİSİ

Yunanistan merkezli ve GKRY'de de yayımlanan Kathimerini gazetesinde, "İsrail varlığının giderek artan etkisi" başlıklı bir makale yayımlandı.

Makalede, İsraillilerin bölgeye yerleşimlerinin kalıcı olabileceğine dikkat çekilirken, Rum yönetiminin İsraillilere yönelik ayrıcalıklı politikaları eleştirildi.

İsraillilerin ihtiyaçlarına yönelik okullar, ibadet yerleri, işletmeler ve altyapıların kurulmasının, Rum toplumunda bu varlığın artık yalnızca yatırım veya turizm değil, "yerleşim ve daha büyük kalıcılık" niteliği kazandığı izlenimini güçlendirdiği belirtildi.

Sürecin bu şekilde devam etmesi halinde toplumda İsrail ile iyi ilişkilere yönelik kabulün zarar görebileceği savunuldu.

IŞIKSAL: "SESSİZ İŞGAL"

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Işıksal da mülk alımlarının stratejik boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Işıksal, 5 Ağustos'ta Anadolu Ajansı için kaleme aldığı analizde, sürecin ekonomik, siyasi ve askeri ilişkilerle birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.

Süreci "sessiz işgal" olarak nitelendiren Işıksal, mülkiyet ve altyapı üzerindeki etkinliğin artırılmasını İsrail'in Doğu Akdeniz'de kalıcı nüfuz kurma hedefinin bir parçası olarak değerlendirdi.

İsrail'in GKRY'deki etkisinin enerji hatları, liman projeleri ve lojistik imkanlarla birlikte incelenmesi gerektiğini belirten Işıksal, İsrail'in Kıbrıs'ı ikmal, tahliye ve istihbarat faaliyetlerinde kullanabileceği bir alana dönüştürmeyi amaçladığını savundu.

Işıksal, bu hedefi Türkiye üzerindeki baskıyı artırma ve Doğu Akdeniz'deki etkinliğini kalıcılaştırma arayışıyla ilişkilendirdi.

Mülkiyet alımlarının sonuçlarının Türkiye'nin deniz yetki alanları ve Kıbrıs Türk halkının doğal kaynaklar üzerindeki hakları açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.