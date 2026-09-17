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GKRY’de skandal proje! 60 bin metrekarelik araziye 250’den fazla konutluk “Yahudi topluluğu” planlanıyor

Giriş Tarihi:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), İsraillilerin gayrimenkul yatırımları tartışma konusu olmaya devam ediyor. Larnaka ile Limasol arasında bulunan Zigi bölgesinde yaklaşık 60 bin metrekarelik arazi üzerinde geliştirilen Carob Gardens projesi, tanıtımında "Kıbrıs'taki ilk Yahudi topluluğu" olarak nitelendirildi.

GKRY’de skandal proje! 60 bin metrekarelik araziye 250’den fazla konutluk “Yahudi topluluğu” planlanıyor 1

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) İsraillilerin arazi ve gayrimenkul alımları devam ediyor. Larnaka ile Limasol arasında bulunan Zigi bölgesinde yaklaşık 60 bin metrekarelik alanda geliştirilen ve tanıtımında "Kıbrıs'taki ilk Yahudi topluluğu" olarak nitelendirilen Carob Gardens projesi tartışma konusu oldu.

GKRY’de skandal proje! 60 bin metrekarelik araziye 250’den fazla konutluk “Yahudi topluluğu” planlanıyor 2

Projenin geliştiricisinin Zigi bölgesinde 60 bin metrekareyi aşan arazi edindiği bildiriliyor. Yerleşkenin etaplar halinde inşa edilmesi planlanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla bölgede 250'den fazla daire ve villanın bulunması hedefleniyor. İlk etapta ise 56 dairenin yanı sıra ortak yüzme havuzları, spor merkezi ve çocuk oyun alanlarının yapılması öngörülüyor.

GKRY’de skandal proje! 60 bin metrekarelik araziye 250’den fazla konutluk “Yahudi topluluğu” planlanıyor 3

Yerleşkenin dikkat çeken unsurları arasında ise Yahudi toplum merkezi, sinagog, mikve olarak bilinen dini arınma havuzu, koşer mutfak, market ve etkinlik alanları bulunuyor.

Projenin kendi tanıtımında "Kıbrıs'taki ilk Yahudi topluluğu" ifadesinin kullanılması, GKRY'deki arazi ve gayrimenkul satışlarına ilişkin tartışmaların yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

GKRY’de skandal proje! 60 bin metrekarelik araziye 250’den fazla konutluk “Yahudi topluluğu” planlanıyor 4

İSRAİLLİLERİN GKRY'DEKİ YATIRIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

GKRY'de İsraillilerin arazi ve gayrimenkul alımlarının arttığı belirtiliyor. Özellikle Larnaka, Limasol ve Baf bölgelerinin İsrailli yatırımcıların ilgisini çektiği aktarılıyor.

Rum basınında yer alan verilere göre, yabancıların Güney Kıbrıs'taki gayrimenkul satışlarındaki payı 2024 yılında toplam satışların dörtte birini aştı.

GKRY’de skandal proje! 60 bin metrekarelik araziye 250’den fazla konutluk “Yahudi topluluğu” planlanıyor 5

İsraillilerin yanı sıra Lübnan, Rusya ve Çin vatandaşlarının da GKRY'de gayrimenkul satın aldığı bildiriliyor.

GKRY’de skandal proje! 60 bin metrekarelik araziye 250’den fazla konutluk “Yahudi topluluğu” planlanıyor 6

RUM YÖNETİMİ YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞINDA

Carob Gardens projesinin gündeme geldiği dönemde GKRY yönetimi, üçüncü ülke vatandaşlarının arazi ve gayrimenkul satın almasına ilişkin mevcut mevzuatta değişiklik yapılmasını değerlendiriyor.

Rum siyasi partilerinin de yabancılara yönelik arazi satışlarının daha sıkı denetlenmesi ve bazı bölgelerde sınırlandırılması amacıyla farklı yasa teklifleri hazırladığı belirtiliyor.

Gündemdeki düzenlemelerin özellikle kritik altyapıların çevresi, ateşkes hattına yakın bölgeler, sahil kesimleri, büyük arazi parçaları ve tarım arazilerindeki satışları kapsaması bekleniyor.

GKRY’de skandal proje! 60 bin metrekarelik araziye 250’den fazla konutluk “Yahudi topluluğu” planlanıyor 7

DOĞU AKDENİZ'DE "İLK" ADIM! İSRAİL'İN İŞGAL POLİTİKASI GKRY'YE Mİ TAŞINIYOR?

İsrail'in Filistin'de onlarca yıldır sürdürdüğü işgal politikası, Gazze'deki soykırım, binlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıları, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları dünya gündeminden düşmezken, GKRY'de ortaya çıkan yeni proje dikkat çekti.

60 bin metrekarelik arazi üzerine 250'den fazla konutun inşa edilmesinin planlanması ve projenin "Kıbrıs'taki ilk Yahudi topluluğu" olarak tanıtılması, Doğu Akdeniz'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

GKRY’de skandal proje! 60 bin metrekarelik araziye 250’den fazla konutluk “Yahudi topluluğu” planlanıyor 8

"İLK" İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ: SONRAKİLERİN HABERCİSİ Mİ?

Projenin "Kıbrıs'taki ilk Yahudi topluluğu" şeklinde tanıtılması, en çok tartışılan ayrıntıların başında geliyor.

Çünkü proje yalnızca konutlardan oluşmuyor. Yerleşke içerisinde sinagog, Yahudi toplum merkezi, mikve, koşer mutfak, market ve etkinlik alanları bulunması planlanıyor. Tamamlandığında ise bölgede yüzlerce daire ve villa yer alacak.

İsrail'in Filistin'deki işgal ve yerleşim politikaları, Gazze'deki soykırım, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılar hafızalardaki yerini korurken, GKRY'de "ilk Yahudi topluluğu" adıyla büyük ölçekli bir yerleşim kurulması yeni soruları beraberinde getirdi.

"İlk" olarak tanımlanan bu projenin, GKRY'de benzer yeni yerleşimlerin önünü açıp açmayacağı ve İsraillilerin bölgedeki arazi ve gayrimenkul alımlarının ne boyuta ulaşacağı ise tartışmanın en kritik başlıklarından biri oldu.

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