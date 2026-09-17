GKRY’de skandal proje! 60 bin metrekarelik araziye 250’den fazla konutluk “Yahudi topluluğu” planlanıyor
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), İsraillilerin gayrimenkul yatırımları tartışma konusu olmaya devam ediyor. Larnaka ile Limasol arasında bulunan Zigi bölgesinde yaklaşık 60 bin metrekarelik arazi üzerinde geliştirilen Carob Gardens projesi, tanıtımında "Kıbrıs'taki ilk Yahudi topluluğu" olarak nitelendirildi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) İsraillilerin arazi ve gayrimenkul alımları devam ediyor. Larnaka ile Limasol arasında bulunan Zigi bölgesinde yaklaşık 60 bin metrekarelik alanda geliştirilen ve tanıtımında "Kıbrıs'taki ilk Yahudi topluluğu" olarak nitelendirilen Carob Gardens projesi tartışma konusu oldu.
Projenin geliştiricisinin Zigi bölgesinde 60 bin metrekareyi aşan arazi edindiği bildiriliyor. Yerleşkenin etaplar halinde inşa edilmesi planlanıyor.
Projenin tamamlanmasıyla bölgede 250'den fazla daire ve villanın bulunması hedefleniyor. İlk etapta ise 56 dairenin yanı sıra ortak yüzme havuzları, spor merkezi ve çocuk oyun alanlarının yapılması öngörülüyor.
Yerleşkenin dikkat çeken unsurları arasında ise Yahudi toplum merkezi, sinagog, mikve olarak bilinen dini arınma havuzu, koşer mutfak, market ve etkinlik alanları bulunuyor.
Projenin kendi tanıtımında "Kıbrıs'taki ilk Yahudi topluluğu" ifadesinin kullanılması, GKRY'deki arazi ve gayrimenkul satışlarına ilişkin tartışmaların yeniden gündeme gelmesine yol açtı.
İSRAİLLİLERİN GKRY'DEKİ YATIRIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR
GKRY'de İsraillilerin arazi ve gayrimenkul alımlarının arttığı belirtiliyor. Özellikle Larnaka, Limasol ve Baf bölgelerinin İsrailli yatırımcıların ilgisini çektiği aktarılıyor.
Rum basınında yer alan verilere göre, yabancıların Güney Kıbrıs'taki gayrimenkul satışlarındaki payı 2024 yılında toplam satışların dörtte birini aştı.
İsraillilerin yanı sıra Lübnan, Rusya ve Çin vatandaşlarının da GKRY'de gayrimenkul satın aldığı bildiriliyor.