Rum siyasi partilerinin de yabancılara yönelik arazi satışlarının daha sıkı denetlenmesi ve bazı bölgelerde sınırlandırılması amacıyla farklı yasa teklifleri hazırladığı belirtiliyor.

60 bin metrekarelik arazi üzerine 250'den fazla konutun inşa edilmesinin planlanması ve projenin "Kıbrıs'taki ilk Yahudi topluluğu" olarak tanıtılması, Doğu Akdeniz'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"İLK" İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ: SONRAKİLERİN HABERCİSİ Mİ?

Projenin "Kıbrıs'taki ilk Yahudi topluluğu" şeklinde tanıtılması, en çok tartışılan ayrıntıların başında geliyor.

Çünkü proje yalnızca konutlardan oluşmuyor. Yerleşke içerisinde sinagog, Yahudi toplum merkezi, mikve, koşer mutfak, market ve etkinlik alanları bulunması planlanıyor. Tamamlandığında ise bölgede yüzlerce daire ve villa yer alacak.

İsrail'in Filistin'deki işgal ve yerleşim politikaları, Gazze'deki soykırım, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılar hafızalardaki yerini korurken, GKRY'de "ilk Yahudi topluluğu" adıyla büyük ölçekli bir yerleşim kurulması yeni soruları beraberinde getirdi.

"İlk" olarak tanımlanan bu projenin, GKRY'de benzer yeni yerleşimlerin önünü açıp açmayacağı ve İsraillilerin bölgedeki arazi ve gayrimenkul alımlarının ne boyuta ulaşacağı ise tartışmanın en kritik başlıklarından biri oldu.