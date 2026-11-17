California Başsavcısı Rob Bonta tarafından yapılan açıklamada, şirketin kamu güvenliğini korumak için gerekli güvenlik önlemlerini ve denetim mekanizmalarını oluşturmadan gelişmiş yapay zeka modellerini bilerek geliştirdiği ve test ettiği, bu yolla kamuoyunu yanılttığı ve halkı tehlikeye attığı ileri sürüldü.

Açıklamada, Hugging Face'in altyapısına yönelik siber saldırının, OpenAI'nin tehlikeli olduğunu bildiği modelleri yeterli denetim olmadan, kusurlu ve güvenlik açıkları barındıran bir test ortamında çalıştırmayı tercih etmesi nedeniyle öngörülebilir olduğu savunuldu.