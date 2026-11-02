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Kremlin'den Zelenskiy açıklaması geldi! Putin'in Ukrayna lideri telefon ederse görüşmeye hazır olduğu bildirildi

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kremlin'den Zelenskiy açıklaması geldi! Putin'in Ukrayna lideri telefon ederse görüşmeye hazır olduğu bildirildi

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin araması halinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonu açacağını bildirdi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rus basınına Ukrayna konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılması planlanan üçlü müzakerelere Avrupalı temsilcilerin katılması ihtimaline ilişkin konuştu. Amerikalılarla çalışma düzeyinde temasları olduğunu söyleyen Uşakov, "Bu nedenle, müzakerelerin ilk turlarının üçlü formatta yapılması mantıklı" ifadesini kullandı.

Uşakov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşebileceğini kaydederek, "Çeşitli kaynaklar üzerinden sinyal iletiyor" açıklamasında bulundu.

'Zelenskiy ararsa, Putin telefonu açar mı?' sorusuna ise Uşakov, "Putin'in açacağını düşünüyorum. Putin, hiçbir zaman görüşmekten vazgeçmedi" yanıtını verdi.

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#Vladimir Putin #Volodimir Zelenskiy
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