ABD-Rusya ve Ukrayna masası için Zelenski tarih verdi

Ukrayna, Rusya ve ABD'den müzakerecilerin kasım ayının ilk yarısında üçlü bir toplantı düzenleyeceğini açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Üçlü bir toplantıya, Rusya'ya yönelik tüm yaptırımların kaldırılmış olduğu şartlarda gitmek istemem" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medyada hesabı üzerinden Ukrayna'da yayın yapan bir televizyon kanalına verdiği röportajdan bazı kesitler paylaştı.

20 Ekim'de Norveç'in başkenti Oslo'da Avrupa'dan partnerlerin de katılımıyla ABD tarafıyla yapılan görüşmelere değindiği röportajda Zelenskiy, "Görüşmeye üç sorun eşlik etti. Hava savunmasındaki yetersizlik, Starlink/Starshield kullanımına getirilen kısıtlamalar ve ABD'den gelen istihbarat paylaşımındaki kısıtlamalar. Bu sorunlardan ikisinin, yani istihbarat paylaşımı ile Starlink meselesinin bugün itibarıyla çözülmüş olması nedeniyle Amerikalılara ve ekibimize minnettarım" dedi.

Diğer yandan hava savunması alanında sorunların sürdüğünü vurgulayan Zelenskiy, "Patriot sistemleri için füze tedarikinde ilerleme var ancak işler çok yavaş ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Yerine getirilmeyen vaatlere tepki gösteren Ukraynalı lider, "Size füze vereceğiz dedikten sonra bir ya da iki ay boyunca teslimat yapmamak olmaz. İşler böyle yürümez" ifadelerini kullandı.

"ORDUMUZA GETİRİLECEK KISITLAMALAR TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİLDİR"

Ukrayna'da barışın tesis edilmesi durumunda ülkeye NATO müttefikleri tarafından sağlanacak güvenlik garantilerine Rusya'nın müdahil olmasını da kabul etmeyeceklerini söyleyen Zelenskiy, "Bunları Rusya dikte edemez. Ordumuza getirilecek kısıtlamalar ve Ukrayna'nın tarafsızlığı tartışmaya açık değildir. Toprak meselesi ise sadece liderler düzeyinde ele alınabilecek bir kırmızı çizgidir" dedi.

Amerikalıların gündeme getirdiği "toprak takası" fikrini de reddeden Zelenskiy, "Hiçbir şeyi, başka bir şey karşılığında takas ediyor değiliz. Görüşmelere hazırız. Söz konusu toprak meselesi ise, bu liderler düzeyine ele alınmalı. Diğer konular ise teknik gruplar düzeyinde görüşülebilir. Dolayısıyla bunlar, kasım ayında ele alınabilir" dedi.

ABD'nin Rusya'ya yönelik bazı yaptırımları kaldırmasına da değinen Zelenskiy, "Ukrayna, ABD ve Rusya liderlerinin katılacağı üçlü bir toplantıya, Rusya'ya yönelik tüm yaptırımların kaldırılmış olduğu şartlarda gitmek istemem" dedi.

Zelenskiy, "Rusya'nın iş birliğini satın almak üzere yaptırımları kaldırmaya gerek yok. Yaptırımlar, Rusya müzakerelere istekli olduğu için değil, Rus saldırganlığı nedeniyle uygulandı. Ve ancak, savaşın sona erdirilmesi kapsamında kaldırılabilir" dedi.

"LİDERLER OLMADAN SAVAŞ BÜTÜNÜYLE SONA ERDİRİLEMEZ"

Yaptırımların kaldırılması halinde Ukrayna'nın elinde koz bulunmayacağını da söyleyen ve bu açıklamasında 2025 yılı şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı James David Vance ile Beyaz Saray'da kameralar önünde yaşadığı ateşli münakaşaya gönderme yapan Zelenskiy, "Çünkü o zaman, Trump'ın dediği gibi, gerçekten de elimizde pek fazla koz kalmaz" ifadelerini kullandı.

Oslo'daki görüşmelerin detaylarına yer verdiği açıklamasında Zelenskiy, "Amerikalılar bana, 'Somut olarak ne istiyorsunuz?' diye sordu. Ben de, 'Kasım ayında teknik heyetlerin yapacağı bir toplantıda savaş sona erebilir mi? Hayır, liderler olmadan savaş bütünüyle sona erdirilemez. Peki, bu mümkün değilse enerji altyapısına yönelik saldırıları durduracak bir ateşkes, denizde ateşkes, tahıl sevkiyatı konusunda bir anlaşma, takas anlaşması ya da liderler toplantısı ayarlayın' dedim" dedi.

ABD tarafının 27 Ekim'den itibaren Oleşki bölgesinde ateşkes önerdiğini de hatırlatan Ukraynalı lider, ateşkesin birkaç gün devam edeceğini ve bölgeye ABD, Ukrayna ve Rusya'dan insani yardım heyetlerinin geleceğini söyledi. Zelenskiy, "Bazı insanlar, bizim kontrolümüzdeki bölgeye tahliye edilecek. Asıl mesele, bu insanları ablukadan kurtarmak ve yaşamalarını sağlamak" dedi.

UKRAYNA, RUSYA VE ABD BARIŞ MASASI İÇİN ABU DABİ'DE BULUŞACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 23 Ekim'de yaptığı açıklamada, Ukrayna, Rusya ve ABD'den müzakerecilerin kasım ayının ilk yarısında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de teknik düzeyde görüşmek üzere anlaştığını açıklamış, toplantının ardından ülke liderlerinin de bir araya gelmesini umduğunu söylemişti.