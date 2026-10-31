Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, iç akaryakıt piyasasında istikrarın korunması amacıyla belirli yakıt türlerine yönelik ihracat yasağının devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, dizel, gemi yakıtı ve gaz yağının doğrudan üreticiler tarafından ihracatına getirilen yasağın 31 Ocak 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi. Söz konusu kısıtlamanın daha önce 31 Ekim'e kadar geçerli olduğu hatırlatıldı.

UKRAYNA'NIN İHA SALDIRILARI RAFİNERİLERİ ETKİLEDİ

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesisin bakıma alındığı, bazı bölgelerde akaryakıt satışına yönelik kısıtlamaların uygulandığı bildiriliyor.

Rus yönetimi, iç piyasadaki arzı güvence altına almak amacıyla daha önce de benzin ve dizel yakıt ihracatına yönelik çeşitli yasaklar getirmişti.