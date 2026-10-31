Rusya'dan dizel ihracatına yeni kısıtlama: Yasak 31 Ocak 2027'ye uzatıldı
Rusya, dizel yakıt ihracatına yönelik yasağı 31 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Rus hükümeti, iç piyasada akaryakıt arzını ve fiyat istikrarını korumak amacıyla dizel, gemi yakıtı ve gaz yağının doğrudan üreticiler tarafından yurt dışına satışına yönelik kısıtlamanın süresini üç ay daha uzattı.
Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, iç akaryakıt piyasasında istikrarın korunması amacıyla belirli yakıt türlerine yönelik ihracat yasağının devam edeceği bildirildi.
Açıklamada, dizel, gemi yakıtı ve gaz yağının doğrudan üreticiler tarafından ihracatına getirilen yasağın 31 Ocak 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi. Söz konusu kısıtlamanın daha önce 31 Ekim'e kadar geçerli olduğu hatırlatıldı.
UKRAYNA'NIN İHA SALDIRILARI RAFİNERİLERİ ETKİLEDİ
Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesisin bakıma alındığı, bazı bölgelerde akaryakıt satışına yönelik kısıtlamaların uygulandığı bildiriliyor.
Rus yönetimi, iç piyasadaki arzı güvence altına almak amacıyla daha önce de benzin ve dizel yakıt ihracatına yönelik çeşitli yasaklar getirmişti.
DİZEL İHRACATINA KISMİ İZİN VERİLMİŞTİ
Rusya, ABD ile 9 Ekim'de varılan anlaşmanın ardından 10 Ekim'de dizel ihracatı yasağını kısmen gevşetmişti. Bu kapsamda ilk aşamada dünya piyasalarına 500 bin ton yakıt sevkiyatına izin verilmişti.
Yeni kararla birlikte doğrudan üreticilerin dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatına yönelik kısıtlama 31 Ocak 2027'ye kadar devam edecek.