Hürmüz Boğazı'nda şüpheli saldırı! Ticari gemi vuruldu

Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir ticari gemi, kimliği belirlenemeyen mühimmatla vuruldu. UKMTO, bölgedeki gemilere dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

Stratejik ve ekonomik açıdan dünyanın en kritik su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda seyir güvenliğine ilişkin endişeleri artıran bir gelişme daha yaşandı. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, boğazdan geçen bir geminin şüpheli saldırıya uğradığı bildirildi.

Açıklamada, bölgedeki bir ticari geminin kaptanının, başka bir gemi tarafından VHF Kanal 16 üzerinden yapılan acil durum (Mayday) çağrısını UKMTO'ya ilettiği belirtildi. Söz konusu çağrıda, geminin kimliği henüz belirlenemeyen bir mühimmatla vurulduğunun aktarıldığı kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken UKMTO, bölgede seyreden gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli durumları bildirmeleri çağrısında bulundu.