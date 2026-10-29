Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda, Ukrayna ordusu için yük taşıdığı belirtilen bir kuru yük gemisinin insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

ODESSA LİMANI HEDEF ALINDI

Rus ordusunun Ukrayna'daki liman ve gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Odessa Limanı'nda gece saatlerinde bir geminin hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Gece Odessa Limanı'na Ukrayna ordusu için yük taşıyan bir kuru yük gemisi denizde vuruldu." ifadelerine yer verildi.

SALDIRI İHA'LARLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırının insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti. Açıklamada, geminin taşıdığı yükün içeriği, saldırıda can kaybı olup olmadığı veya gemide meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.