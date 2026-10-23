Beyaz Saray, "Rusya ve Ukrayna, Oleşki kentindeki askeri operasyonları geçici olarak durdurdu" ifadelerine yer verdi. Bu kapsamda Rusya ve Ukrayna ateşkesi 29 Ekim'de başlayacak.

Beyaz Saray, Rusya ve Ukrayna'nın Oleşki kentindeki askeri operasyonları geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada ateşkesin amacının, bölgeye insani yardımların ulaşması ve sivillerin tahliyesi olduğu bildirildi.

Firs Lady Melenia Trump ve temsilcisinin ateşkes için yetkililerle doğrudan temas kurduğu aktarıldı.

Bu kapsamda Rusya ve Ukrayna ateşkesi 29 Ekim'de başlayacak.

PUTİN: "BARIŞ ANLAŞMASI İSTİYORUZ"

Öte yandan hatırlanacağı üzere Ukrayna ile yürütülebilecek müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, Rusya'nın anlaşmaya açık olduğunu ifade etti.

Kiev yönetimiyle yaşanan sorunların diplomatik yollarla çözülebileceğini savunan Putin, "Biz anlaşmak için bugün de hazırız. Bu ağır, karmaşık durumun çözüm yollarını bulmak ve anlaşmak için hazırız." dedi.

Rus lider, çatışmaların kısa süreliğine durdurulmasının yeterli olmayacağını, nihai bir barış anlaşmasına ulaşılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıntılar geliyor...