NETANYAHU'DAN SALDIRI BASKISI, TRUMP'TAN DİPLOMASİ HAMLESİ ABD ve dünya gündemini sarsan gelişmeleri canlı yayında aktaran A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, "Sinan, malum Amerika Birleşik Devletleri şu anda 3 Kasım seçimlerine kilitlenmiş vaziyette. Tam bu sırada Axios'un bugünkü haberine göre Başkan Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu cumartesi günü İran konusunda, yani dün kritik bir telefon görüşmesi yaptı. Netanyahu'nun 3 Kasım seçimlerinin hemen ardından İran'a yeniden saldırması için baskı yaptığı öne sürülüyor tabii. Trump'sa şimdilik Katar aracılığıyla yürütülen diplomatik görüşmelere zaman tanımak istiyor, bu anlamda da Marco Rubio'nun da açıklamaları var bildiğimiz gibi" ifadelerini kullandı.

DOHA'DA ÜÇÜNCÜ GÜN: NÜKLEER GÜVENCE VE AMBARGO PAZARLIĞI Diplomasi masasında yürütülen müzakerelerin ayrıntılarını paylaşan muhabir İrfan Sapmaz, "Bu arada Reuters'a göre İranlı müzakereciler Katar'ın başkenti Doha'da üçüncü gün üst üste görüşmeler gerçekleştiriyor. Washington, İran'ın nükleer programına yönelik yeni güvenceler isterken Tahran, Amerikan deniz ablukasının kaldırılmasını ve ekonomik yaptırımların hafifletilmesini talep ediyor. Henüz taraflar arasında yeni bir anlaşma sağlanmış değil, en azından şu ana kadar gelen haberlere göre." değerlendirmesinde bulundu.

Axios'un perde arkası iddialarına ve Amerikan askeri kanadındaki son duruma değinen İrfan Sapmaz, "Axios'un ayrıca Amerikalı ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı bilgiler henüz resmen açıklanmış bir saldırı kararı anlamına gelmiyor tabii ki. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'la İsrail ordusu arasında olası İran operasyonlarına ilişkin askeri koordinasyon haberleri de gündemde. Washington yönetimi İran'ın nükleer tesislerini ve askeri kapasitesini hedef alabilecek seçenekleri değerlendiriyor; ancak bugün itibarıyla CENTCOM'dan yeni bir bombardıman emri veya İran sınırına yönelen yeni bir taarruz uçuşu konusunda doğrulanmış açıklama bulunmuyor. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Trump'ın yeni saldırı konusunda henüz karar vermediğini ve diplomatik çözümü tercih ettiğini belirtti " sözleriyle askeri ve diplomatik cephedeki son tabloyu aktardı.

Trump'ın İran planı: 1-2 tesisi 10 dakika içinde vurabiliriz | Fotoğraf: İHA

TARİHİ ANKETLERDE BÜYÜK ÇÖKÜŞ: SENATO DA GİDEBİLİR

Amerikan seçmeninin asıl gündeminin ekonomi olduğuna dikkat çeken ve sandık anketlerindeki dramatik düşüşü aktaran İrfan Sapmaz, "Amerika'da hiç şüphesiz en önemli gündem maddesi Donald Trump'ın seçimler. Tabii seçmenlerin gündeminde hayat pahalılığı, benzin fiyatları ve İran savaşının ekonomik maliyeti bulunuyor ve işte bu çerçevede de Reuters ve Ipsos sık sık kamuoyu yoklamaları yapıyorlar. En son yapılan kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman Trump'ın görev onayının yüzde 32 seviyesine düştüğünü görüyoruz. Tabii aynı araştırmada kayıtlı seçmenlerin yüzde 47'si Kongre seçimlerinde Demokratları, yüzde 36'sı Cumhuriyetçileri tercih edeceğini belirtiyorlar. Tabii bu rakamlar Demokratların ulusal ölçekte önde olduğunu gösteriyor; ancak Kongre'nin kontrolünü belirleyecek sonuçlar eyalet ve seçim çevrelerindeki yarışlara bağlı olacak" dedi.

Sokaktaki nabzı ve seçim aritmetiğindeki kritik tehlikeyi vurgulayan İrfan Sapmaz, "Bu anlamda da Donald Trump sık sık eyaletlere giderek Cumhuriyetçilere destek vermeye çalışıyor ve sanki sandıktan bana oy veriyormuşsunuz, bana oy kullanıyormuşsunuz gibi davranın diyerek bir anlamda onları teşvik ediyor. Ama kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman şu an itibarıyla 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'ni tamamıyla kaybetmiş görünüyor Donald Trump. Senato'da da başa baş giden anketler de var; ama böyle giderse hayat pahalılığı, benzin fiyatları—ki çok sık altını çiziyorum, aynı zamanda da Amerikan sokaklarında caddelerinde sürekli nabız tutan bir televizyoncu bir gazeteci olarak—böyle giderse Donald Trump Sinan, Senato'yu da yani 100 sandalyeli Senato'yu da kaybedebilir" sözleriyle sahadaki son durumu özetledi.