Trump'tan savaşın bitişi için nükleer silah şartı (Foto: AA)

ABD olarak Tahran'ın kendilerine "hiçbir şekilde nükleer silah temin etmeyecekleri" konusunda garanti vermesini istediklerini vurgulayan ABD Başkanı, savaşın bitmesinin hemen ardından petrol fiyatlarının hızla düşeceğini dile getirdi.

İran'ın anlaşma yapmayı çok istediğini savunan Trump, bununla birlikte olası bir anlaşmanın ne zaman ve ne şekilde olabileceği konusunda ise herhangi bir görüş bildirmedi.