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Trump İran'la savaşın biteceği tarihi işaret etti: Yakında sona erecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trump İran'la savaşın biteceği tarihi işaret etti: Yakında sona erecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın "yakında" sona ereceğini belirterek Tahran'dan nükleer silah edinmeyeceğine dair garanti istediklerini söyledi. Trump, savaşın bitmesinin ardından petrol fiyatlarının hızla düşeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Kansas City Radio'ya verdiği röportajda 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine sayılı günler kala İran gündemini değerlendirdi.

Ülkedeki yüksek akaryakıt fiyatları bağlamında tartışılan İran'la savaşın gidişatına ilişkin Trump, "yakında savaşın biteceğini" ifade etti.

Trump'tan savaşın bitişi için nükleer silah şartı (Foto: AA) Trump'tan savaşın bitişi için nükleer silah şartı (Foto: AA)

ABD olarak Tahran'ın kendilerine "hiçbir şekilde nükleer silah temin etmeyecekleri" konusunda garanti vermesini istediklerini vurgulayan ABD Başkanı, savaşın bitmesinin hemen ardından petrol fiyatlarının hızla düşeceğini dile getirdi.

İran'ın anlaşma yapmayı çok istediğini savunan Trump, bununla birlikte olası bir anlaşmanın ne zaman ve ne şekilde olabileceği konusunda ise herhangi bir görüş bildirmedi.

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