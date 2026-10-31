Rusya'dan gelen dizel yakıtın piyasalara etkisine de değinen Yakınca, bu konunun gündeme gelmesinin bile piyasaları etkilediğini ifade etti. G20 toplantısının da Trump açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Yakınca, Rusya'nın toplantıya dahil edilmesi üzerinden Avrupalıların yeniden zor durumda bırakıldığını savundu. Trump'ın seçim sonucunu şimdiden kabullenmiş bir görüntü verdiğini söyleyen Yakınca, "Trump şu anda seçim sonucu ne olursa olsun bunu kendisi kabul etmiş vaziyette. Pazartesi günü özel bir hamle yapmaz. Onun yerine daha uzun vadeli bir işe girişecek. Söylediğini yapacak" ifadelerini kullandı.

ABD'de yaklaşan seçimler öncesinde İran'la yaşanan savaşın Trump'ın siyasi geleceğine etkisi tartışılırken, Gazeteci Gaffar Yakınca, Amerikan kamuoyunun önceliğinin savaşın sona ermesi olmadığını belirtti. Yakınca, "Amerikan kamuoyunda İran savaşının bitmesi ya da barışın olması yönünde özel bir talep yok. Oradaki asıl problem pompa fiyatlarıyla ilgili" dedi.

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Trump'ın seçimler öncesinde İran'a yönelik bir askerî hamle yapma ihtimalini değerlendirerek, böyle bir adımın mutlaka geniş çaplı bir operasyon olması gerekmediğini söyledi. Başbuğ, "Trump'ın bu seçime bir malzeme yapması gerekiyorsa sembolik bir vuruş gerçekleştirebilir" değerlendirmesinde bulundu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

SEÇİMİN SONUCU SAVAŞIN SEYRİNİ BELİRLEYEBİLİR!

Gazeteci Gaffar Yakınca, savaşın seçim sonuçlarını nasıl etkileyeceği kadar, seçim sonuçlarının savaşın geleceğini nasıl şekillendireceğinin de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Yakınca, "Biz savaşı seçimin indikatörü gibi okuyoruz. Bercan Tutar ilginç bir şey söyledi, bunu tersten okuyalım. Seçimi savaşın indikatörü gibi değerlendirelim. Seçimden çıkacak sonuca göre savaşa ilişkin pozisyonun belirlenmesi bence çok daha doğru bir yaklaşım" dedi.

Amerikan toplumunun İran savaşını kabullendiğini savunan Yakınca, ABD'nin zaten İran'a yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini ve artık tartışılması gereken konunun operasyonların genişletilip genişletilmeyeceği olduğunu belirtti. Yakınca, "Amerikan toplumu bu savaşı satın aldı. Savaş zaten aktif olarak orada var. Dolayısıyla mesele savaşın çıkıp çıkmayacağı değil, zaten devam eden savaşta bir adım öteye gidilip gidilmeyeceği. Trump seçimden çıkan sonuca göre bunun kararını verebilir. Ancak benim kanaatim şu: Seçim sonucu ne olursa olsun Trump İran'a saldıracak, sadece saldırının boyutu değişir" ifadelerini kullandı.

Trump'ın topyekûn ve çok yıkıcı bir saldırı seçeneğine yönelebileceğini belirten Yakınca, böyle bir operasyonun İran'ı tamamen yıkacağı anlamına gelmediğini de vurguladı.

İRAN PETROLÜ VE HÜRMÜZ ÜZERİNDEKİ HESAPLAR

Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, ABD'nin İran ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Petrol sevkiyatındaki dengelerin değiştiğine dikkat çeken Tutar, ABD'nin kendi hattından günlük 14 milyar seviyesinde bir çıkarım gerçekleştirdiğini, diğer hatların da dahil edilmesiyle savaş öncesindeki konumunu bazı günlerde yakaladığını ifade etti.

İRAN'A YÖNELİK ASKERÎ HAREKÂT PLANLARI NE KADAR GERÇEKÇİ?

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, İran'a yönelik olası saldırı planlarının kamuoyunda konuşulduğu şekilde ayrıntılı biçimde dolaşıma girmesinin gerçekçi olmadığını söyledi. ABD'li yetkililerin ve askerî planlamacıların operasyon hazırlıklarını gizlilik içerisinde yürüttüğünü belirten Başbuğ, "Bu tür harekât planları ortalıkta gezmez. Murphy biliyorsa biz niye bilmiyoruz? 'Çılgınca bir plan' deniliyor. Ben burada bir zorlama ve abartılı haber olduğu kanaatindeyim. Bu tür harekât planları yalnızca Pentagon ve CENTCOM'un bildiği, düğmeye basıldığında uygulanan planlardır. Meclise veya senatoya bu planlarla ilgili ayrıntılı bilgiler verilmez" değerlendirmesinde bulundu.