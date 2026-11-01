Mevcut koşullarda müzakerelerin tek yol olduğunu ve bütün savaşların müzakere ile sona ermesi gerektiğini belirten Erdestani, "Ne savaş ne de müzakere durumuna son vermeliyiz." diyerek İran ile ABD arasında Katar veya Türkiye'de doğrudan müzakerenin ihtimal dahilinde olduğunu dile getirdi.

İran basınına yansıyan haberlere göre Erdestani, İran ile ABD arasındaki müzakere olasılığı hakkında konuştu.

Erdestani ayrıca, zaman zaman İran kamuoyunda tartışılan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasından ( NPT ) ayrılma konusuna ilişkin, "Bu mesele uluslararası arenada İran'ın nükleer silah üretmeye yöneldiği izlenimini meydana getiriyor. " dedi.

İranlı yetkili ABD ile müzakereler için Türkiye ve Katar'ı işaret etti | Fotoğraf: AA

ABD İRAN KESİN BİR SONUCA ULAŞAMADI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de heyetin Katar'daki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran devlet haber ajansı IRNA'ya göre İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi toplantısında milletvekillerine açıklama yapan Arakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durum ve uluslararası su yolunun yeniden güvenli şekilde ulaşıma açılmasına yönelik yürütülen çalışmalara değindi.

Katar arabuluculuğunda sürdürülen görüşmelerin devam ettiğini belirten Arakçi, ABD'nin İran tarafından sunulan teklife cevap vermesi gerektiğini vurguladı. Arakçi, "İstişareler devam ediyor ancak henüz kesin bir sonuca ulaşmış değiliz. Süreç, karşı tarafın sorularımıza vereceği cevaba bağlı. Söz konusu ziyaret kapsamında ABD tarafıyla müzakere etmeye yönelik herhangi bir plan bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

İranlı bakan, "İran, eş zamanlı olarak hem savunmaya hem de diplomasiye hazır olmayı sürdürüyor. ABD'nin hangi yolu tercih edeceği ise kendi rasyonel tutumuna bağlı" dedi.