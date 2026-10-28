ABD'deki kritik süreç ve liderler arasındaki soğuk rüzgarlara dikkat çeken A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, "Şu ana kadar herhangi bir açıklama yok henüz Donald Trump'tan ya da Beyaz Saray'dan. Ancak şunu biliyoruz biz, Donald Trump malum senin de söylediğin gibi son 10-15 gün içerisinde iki kez Truth Social üzerinden Netanyahu'ya destek açıklamalarında bulundu. Ama bu destek açıklaması mecburiyettendi. Neden mecburiyettendi? Çünkü malum 3 Kasım seçimleri Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse 50 eyaletinde başlamış vaziyette. 3 Kasım tarihinde de artık tamamıyla bütün ülke bu seçime girmiş olacak" sözleriyle sürecin perde arkasını anlattı.



Trump'ın seçim atmosferinde açık bir çatışmadan kaçındığını belirten Sapmaz, "Donald Trump özellikle tabii Netanyahu ile bir savaşa, bir çatışmaya girmek istemiyor, özellikle de bu 3 Kasım seçimleri nedeniyle. Ama Donald Trump'la Netanyahu'nun yıldızlarının barışmadığını biz Donald Trump'ın kendi dilinden biliyoruz. O açıdan şu an itibarıyla Netanyahu'nun gidecek olması ya da kalacak olması çok fazla bir şeyi değiştirmeyecek Donald Trump açısından. Ama Donald Trump'ın ben Netanyahu'nun şu anki pozisyonundan son derece memnun olduğunu düşünüyorum. Yani Netanyahu'nun şu anda tek başına iktidara gelememiş olmasından ve gidecek olursa şayet Netanyahu, bundan da son derece memnun olacağını düşünüyorum Donald Trump'ın" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY KULİSLERİ VE İRAN GERİLİMİ

Washington'daki lobi baskısının boyutuna değinen İrfan Sapmaz, "Çünkü Donald Trump üzerinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi Yahudi lobileri üzerinden çok ciddi baskılar oluşturuyordu. Donald Trump'ın üzerinde... Onun için Donald Trump'ın şu anda, şu ana kadar en azından 3 Kasım seçimleri nedeniyle Amerika'daki bu Yahudi lobileri üzerinden kendisine gelebilecek baskılardan korktuğu, çekindiği için Donald Trump iki kez Truth Social üzerinden açıklama yaptı. Ama İran meselesine bağladı bunu. Ama Donald Trump özellikle de İran konusunda kendisini yanılttığını çok iyi biliyor. Beyaz Saray'dan malum bu konuda sık sık bilgiler sızdırılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray kabinesindeki çatlakları ve durum odasındaki ikna sürecini aktaran Sapmaz, "Özellikle de Beyaz Saray içerisindeki Donald Trump'ın kabinesinden, ekibinden başta Genel Sekreter yani Özel Kalem Müdürü Beyaz Saray'ın Susie Wiles, Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Savaş Bakanı Pete Hegseth -ki şüphesiz tam bir Netanyahu yanlısı pozisyonunda-, aynı zamanda da CIA Direktörü John Ratcliffe gibi isimler sürekli olarak Donald Trump'a uyarılarda bulundular İran savaşına girmemesi konusunda, durumun son derece tehlikeli olabileceği konusunda. Ancak Donald Trump'ı ikna etti malum meşhur o Situation Room dediğimiz durum odasında" dedi.

LOBİLERİN KONGRE HESABI VE TRUMP'IN DENGE ARAYIŞI

Seçim anketleri ve Kongre tablosundaki son duruma dikkat çeken İrfan Sapmaz, "Donald Trump şu anda baktığımız zaman kamuoyu yoklamalarına, özellikle de inanılmaz şekilde baş aşağıya gidiyor. Neredeyse şu an itibarıyla Kongre'nin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde 435 sandalyenin 223'e 212 Cumhuriyetçiler önde, 100 sandalyeli Senato'da da 53'e 47 Cumhuriyetçiler öndeydi, Donald Trump ekibi öndeydi. Ama şu an itibarıyla bunları kaybetmiş vaziyette Donald Trump. Onun için Netanyahu'nun gidecek olmasına Donald Trump çok üzülmez, aksine Donald Trump bundan memnun olacaktır. Yeni gelen, senin soruna gelecek olursak tekrar, diyelim ki Netanyahu gitti yerine başka ekip geldi; Donald Trump için çok fazla değişen bir şey olmaz. Bu durumda Donald Trump yine çalışmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

ABD'deki İsrail yanlısı lobi faaliyetlerinin seçimler üzerindeki ağırlığını vurgulayan Sapmaz, "Ama 3 Kasım'a kadar şunu biliyoruz ki biz, Netanyahu ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uzantıları çok zor durumda bıraktı Donald Trump'ı ve Temsilciler Meclisi'ni ve Senato'yu, Kongre'yi kaybettirdi neredeyse. O açıdan da Donald Trump 3 Kasım'a kadar kazasız belasız bu işi götürmenin yollarını arıyor sürekli olarak. O yaptığı açıklama da dediğim gibi Amerika'daki İsrail uzantısı lobilere şirin görünmek adınaydı. Çünkü malum Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özellikle AIPAC dediğimiz Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi çok güçlü. 110 milyon dolarlık bütçesi bu 3 Kasım seçimleri nedeniyle iki katına çıkartıldı, 220-230 milyon dolara çıkartıldı. 435 sandalyenin 368 tanesini AIPAC, Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi başta olmak üzere Amerika'daki 52 ayrı Yahudi lobi şirketleri, kurumlar bunların destekleriyle 435 sandalyenin 368 tanesini seçtirmeyi başardılar. Bunu şunun için söylüyorum: Yani Donald Trump'ın tek başına karşı Netanyahu'ya, Amerika'daki İsrail lobilerine savaşma gücü yok. Onun için de dengeli götürmeye çalışıyor Donald Trump şu an itibarıyla" ifadelerini aktardı.

3 KASIM SONRASI VE OLASI ASKERİ SENARYOLAR

Seçim sonrası askeri senaryoları ve sahadaki ihtimalleri değerlendiren Sapmaz, "3 Kasım'dan sonra ne olur? En önemlisi Donald Trump için şu anda... 3 Kasım'dan sonra da ben çok fazla kara operasyonlarına hiç ihtimal vermedim bugüne kadar, şu ana kadar da söylediklerimiz zaten çıktı hem Beyaz Saray'ı hem Pentagon'u çok yakından takip eden A Haber muhabiri olarak. 3 Kasım'dan sonra da ben Donald Trump'ın çok ciddi bir şekilde İran'a yönelik saldırılar üzerine plan program yapacağı ve Netanyahu gelmese bile İsrail'de koalisyon bile ortaya çıksa Donald Trump kesinlikle geride kalan iki seneyi de bir şekilde tamamlamaya çalışacaktır. Yani İran'la ciddi bir kara operasyonuna girmeden vurabilir mi; Kazma Dağı'ndaki Natanz tesisleri, nükleer tesisleri vurabilir, böyle bir adım da atabilir Donald Trump" dedi.

Gelişmelerin genel bir değerlendirmesini yapan İrfan Sapmaz, "Ama şu an itibarıyla görünen çok çıplak ve net Donald Trump açısından. Bana göre son derece memnun Donald Trump şu anda Netanyahu'nun bu seçimlerde en azından silme süpürme yeniden ülkenin başbakanlık koltuğuna oturmamasından, en azından şu an görünen ve oturmayacak olmasından" sözleriyle canlı yayındaki aktarımını tamamladı.